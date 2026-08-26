El PSOE-A calienta la 'reentrée': amenaza con los tribunales para que Juanma Moreno "informe" sobre Los Gallardos y Niebla

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE-A amenaza con llevar a la Junta andaluza a los tribunales si no facilita información completa sobre la tragedia de Los Gallardos y el incendio de Niebla. Los socialistas exigen que sea el propio presidente Juanma Moreno quien dé explicaciones en el Parlamento sobre la gestión de estas catástrofes. El vicepresidente Antonio Sanz ha solicitado una comparecencia extraordinaria para explicar la gestión del incendio de Niebla y otros temas como los terremotos de Granada y el narcotráfico. El PSOE-A considera que la Junta utiliza otros temas, como el narcotráfico, para desviar la atención y critica la falta de acciones concretas del gobierno autonómico.

El PSOE andaluz no quiere dejar escapar la oportunidad de erosionar la imagen del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a cuenta de la tragedia de Los Gallardos (Almería) y el reciente incendio de Niebla (Huelva).

La catástrofe almeriense, que causó 14 fallecidos el pasado 14 de julio, motivó una comparecencia en el Parlamento, a petición propia, del vicepresidente y consejero de Emergencias Antonio Sanz, quien detalló las características "inusuales" de aquel incendio.

En el pleno, que se produjo el 23 de julio, la oposición pidió cuentas por la negativa de la Junta a usar el sistema ES-Alert, extremo que también explicó Sanz.

Ahora, el vicepresidente ha vuelto a repetir la jugada: solicitar una convocatoria extraordinaria para detallar en el Parlamento la gestión de la Junta en el incendio de Niebla, el segundo más devastador de la historia en Andalucía.

Sin embargo, los socialistas andaluces consideran que el Gobierno regional sigue sin dar todas las respuestas y no les satisface que sea el 'número 2' de Moreno quien de la cara.

Así, el PSOE-A amenaza con llevar al ejecutivo a los tribunales "si no facilitan toda la información" sobre Los Gallardos y Niebla.

"Queremos, por la vía ordinaria, como derecho que tenemos, acceder a esa información y que el Gobierno de la Junta de Andalucía nos la facilite. No queremos pensar que vayamos a tener que ir a los juzgados, a los tribunales, para acceder a esa información", ha declarado este miércoles la portavoz adjunta María Márquez.

Moreno vs. Sánchez

Los socialistas quieren que se impulse una comisión de investigación sobre los incendios y que sea el propio Moreno quien acuda al Parlamento a dar explicaciones.

Confrontan al "presidente desaparecido" de Andalucía con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que comparecerá el próximo 3 de septiembre "para dar las explicaciones que sean necesarias" sobre Ceuta. Una comparecencia que llegará un mes después del asalto a la frontera.

Mientras, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ya ha cursado la petición de comparecencia propia, que deberá estudiar la Diputación Permanente este jueves.

Sanz quiere explicar la gestión del ejecutivo andaluz en el incendio de Niebla, pero también dar detalles sobre los terremotos de Granada y la lucha contra el narcotráfico.

Moreno pidió por carta la semana pasada al presidente Sánchez que recupere la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur para reforzar la cobertura ante esta lacra.

Una solicitud que no ha tenido por el momento respuesta y por la que Sanz pedirá cuentas en el Pleno extraordinario.

Para el PSOE-A se trataría de una maniobra de distracción, ya que Moreno, señala Márquez, "no ha hecho nada de lo que puede hacer la Junta" contra el narcotráfico.