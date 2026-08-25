Un incendio de una caravana en un camping de Punta Umbría (Huelva) acaba con una mujer de 71 años en el hospital

Camión de bomberos en una imagen de archivo. Consorcio provincia de Bomberos de Huelva EP

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en el camping Playa La Bota de Punta Umbría provocó momentos de tensión entre residentes y turistas. Una mujer de 71 años fue trasladada al hospital por inhalación de humo tras el incendio de una caravana. Hasta el lugar acudieron bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencias. La dirección del camping asegura que el incendio fue controlado, no afectó a otras parcelas ni causó daños personales o materiales de relevancia.

Un incendio originado en el camping Playa La Bota, ubicado en Punta Umbría (Huelva) en la noche de este lunes, provocó momentos de tensión entre los residentes de la zona y los turistas que se encontraban alojados en este establecimiento.

Según han informado los bomberos, el fuego quedó controlado durante la noche, pero ha tenido como principal consecuencia que una mujer de 71 años tuviera que ser trasladada a un hospital al verse afectada por inhalación de humo.

Hasta la zona en la que se ubica este establecimiento se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Huelva, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de personal del Centro de Emergencias.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, recibió poco después de las 22,00 horas de este pasado lunes más de 80 llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio de una caravana en un camping, en las inmediaciones de la A-497.

La sala coordinadora dio aviso de inmediato a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y también se alertó a Infoca, que finalmente no tuvo que intervenir.

En todo caso, fuentes sanitarias han confirmado al 112 el traslado de una mujer de 71 años al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, aunque no han precisado la gravedad de las lesiones.

Por su parte, desde la dirección del camping Playa La Bota han querido lanzar un mensaje de calma a clientes y vecinos a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha dado más información respecto a las posibles causas que provocaron el incendio, ni si hubo más personas afectadas por el fuego.

El establecimiento asegura que mantiene su actividad con total normalidad y precisa que el incendio se originó en una zona aislada, sin alcanzar parcelas ni alojamientos. Asimismo, señala que no se han registrado daños personales ni desperfectos materiales de relevancia.