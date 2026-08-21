El virus del Nilo supera los 50 casos en Andalucía tras sumar dos nuevos contagios en la provincia de Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ha registrado 51 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en 2026, la mayoría en la provincia de Sevilla. Los dos nuevos contagios leves se han detectado en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, ambos municipios sevillanos. Sevilla concentra 19 de los 27 municipios andaluces en alerta por el virus, lo que supone el 70% del total. La Junta ha reforzado la vigilancia y pide medidas de protección, especialmente en áreas con alta presencia del mosquito vector.

Continúa el goteo incesante de casos sumados en Andalucía por el virus del Nilo.

Andalucía ha elevado a 51 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este viernes dos nuevos contagios, ambos de carácter leve, en la provincia de Sevilla.

Los nuevos casos se han detectado en la provincia de Sevilla, concretamente en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, según la última actualización de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press. Se trata de dos nuevos positivos comunicados desde la actualización del pasado jueves.

Los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla, con 50 casos, y uno en Huelva, en el municipio de Hinojos.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo la localidad con mayor número de positivos, con once, seguido de Dos Hermanas con ocho, Coria del Río, con seis; La Puebla del Río, con cinco casos cada uno; Aznalcázar y Almensilla, con cuatro casos.

A ellos se suman Palomares del Río y Sevilla, con tres casos positivos cada uno de ellos, Los Palacios y Villafranca con dos y Olivares, San Juan de Aznalfarache e Hinojos (Huelva), que han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 515 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 120 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.620 determinaciones entre el 1 de junio y el 16 de agosto.

27 municipios en alerta

La provincia de Sevilla concentra 19 de los 27 municipios andaluces declarados actualmente como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental, tras la incorporación de Guillena y Sanlúcar la Mayor en la última actualización de la Junta de Andalucía.

En concreto, permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena, Palomares, San Juan de Aznalfarache, Guillena, Gerena, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

De este modo, Sevilla reúne por sí sola el 70% de los municipios andaluces que se encuentran en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental.

Por provincias, además de los 19 municipios sevillanos, se encuentran en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas -en la zona de Las Lagunas- y Málaga capital -en Campanillas-; Pulpí, en Almería; Algodonales y Jerez de la Frontera, en Cádiz; e Hinojos, en Huelva.

Ante esta situación, la Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

La declaración de un área en alerta supone un refuerzo de la vigilancia por parte de las autoridades.

Por otro lado, la Junta ha informado del fin de la alerta en el área de Salobreña (Granada), dentro de la actualización de la situación epidemiológica del virus en Andalucía.