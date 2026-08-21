De Ceuta a Cádiz a 9.000 euros por cabeza: caen dos bandas criminales que trasladaban invasores a la Península

Varias personas en la playa del Trampolín. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado dos bandas criminales que trasladaban migrantes desde Ceuta hasta Cádiz por 9.000 euros. Cinco personas han sido detenidas en dos operaciones, una de ellas enviada a prisión provisional por participar en un viaje el 14 de agosto. Los migrantes permanecían escondidos hasta el traslado y cruzaban el Estrecho en lanchas rápidas, sin medidas de seguridad y en condiciones peligrosas. La operación se inició tras hallar una lancha encallada en Benzú (Ceuta), y los pilotos eran seleccionados por su experiencia para evitar controles policiales.

La Policía Nacional ha desarticulado dos bandas criminales que se dedicaban a transportar a migrantes en situación irregular desde Ceuta hasta la costa gaditana de la Línea de la Concepción por 9.000 euros. La operación se ha saldado además con cinco detenidos.

Las personas que pagaban habían llegado hasta la ciudad autónoma durante el salto masivo del pasado 30 de julio, cuando entraron alrededor de 70.000 personas a nado.

Los integrantes de las organizaciones utilizaban a intermediarios que conseguían captar a migrantes que querían cruzar a la Península tras la avalancha.

Según ha podido averiguar el cuerpo policial, estas personas esperaban escondidos en garajes o domicilios hasta que los avisaban para cruzar el Estrecho en "lancha rápida o casco".

En cuanto al traslado desde estos lugares hasta la zona en la que embarcaban, los criminales utilizaban carreteras con poca o nula vigilancia policial para no ser descubiertos.

Fue la localización de una de las embarcaciones utilizadas lo que dio pie al inicio de la investigación.

Los agentes encontraron una lancha encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta.

Tras inspeccionarla, se pudo comprobar que esta presentaba daños provocados recientemente y que eran compatibles con una navegación a alta velocidad.

El modus operandi de los criminales consistía en ir desde Cádiz hasta Ceuta y luego volver con los migrantes. No obstante, esta lancha no pudo transportar a migrantes debido a su encallamiento.

En total se han detenido a cinco personas en dos actuaciones diferentes.

En un primer lugar, los agentes arrestaron a cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea; posteriormente se detuvo a otra persona que había participado en una de estas travesías el pasado 14 de agosto y que fue enviada a prisión provisional.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones a las que los responsables pagaban grandes cantidades de dinero.

Los pilotos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para realizar maniobras evasivas y sortear los controles policiales.

Cinco horas en el mar

El 14 de agosto, siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta el municipio gaditano. Todos los ocupantes fueron interceptados por los agentes alrededor de las 04:00 horas en una zona conocida como El Burgo.

Los migrantes habían permanecido cinco horas en el mar, recorrido alrededor de 40 kilómetros desde la ciudad autónoma y pagado unos 8.000 al organizador de la lancha. Este último podía embolsarse hasta 56.000 euros en un solo trayecto.

La embarcación medía cinco metros de eslora y dos de manga, además, no contaba con ninguna medida de seguridad: no había chalecos salvavida, ni señalización y las personas que viajaban apenas sabían nadar.

Este viaje se realizó durante la noche. Según los testigos, durante la travesía hubo mucha niebla que dificultaba la navegación y reducía considerablemente las posibilidades de ser localizados por otras embarcaciones en caso de emergencia.

Los pasajeros tuvieron que soportar el frío provocado por las ropas mojadas y la entrada de agua y oleaje en la embarcación.

Por estos hechos, el detenido fue enviado a prisión provisional.

Ahora se le vincula un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También se investiga la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad.

Ambas investigaciones se han desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes.

La Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico trata@policia.es y del teléfono gratuito 900 10 50 90, operativo las 24 horas del día, para facilitar información de forma confidencial relacionada tanto con la trata de seres humanos como con el tráfico ilícito de personas.