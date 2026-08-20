El sobrino de 'El Baba', hijo y nieto de las mujeres asesinadas en el triple crimen de Isla Cristina, fuera de peligro

Las claves

Las claves Generado con IA El joven de 18 años herido grave en el tiroteo de Isla Cristina, hijo y nieto de dos de las víctimas, se encuentra fuera de peligro. La Guardia Civil ha localizado las armas usadas en el triple crimen, aunque no se ha revelado el tipo por el secreto de sumario. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes, relacionado con enfrentamientos previos en Huelva. Los dos encapuchados responsables del tiroteo siguen fugados mientras continúa un fuerte despliegue policial en Isla Cristina y Huelva.

El joven de 18 años que resultó herido de gravedad en el tiroteo que el pasado domingo acabó con la vida de tres personas en Isla Cristina (Huelva) se encuentra fuera de peligro, aunque continúa ingresado en un centro hospitalario.

El herido es sobrino de ‘El Baba’, uno de los nombres vinculados al entorno del narcotráfico en la localidad onubense, y tiene un vínculo especialmente directo con las dos mujeres que fallecieron en el ataque: era hijo de una de ellas y nieto de la otra.

Según ha adelantado el diario local Huelva Información, este joven presenta heridas de gravedad en el torso y en una extremidad superior, pero su estado de salud no presenta riesgo vital.

Además de este joven, los disparos alcanzaron a otra persona que se encontraba en aquel momento en la calle, que recibió un impacto de bala en una de sus piernas, aunque se mantuvo consciente y en un estado de salud estable.

En el tiroteo, dos encapuchados abrieron fuego desde una moto, acabando con la vida de tres personas. Entre las víctimas, se encuentra la madre y la hermana de 'El Baba', autor del tiroteo mortal que acabó con la vida de un hombre en 2024.

También perdió la vida un joven llamado Hugo, cuya familia exige justicia, ya que no tenía nada que ver en este presunto ajuste de cuentas entre diferentes clanes.

Continúa la investigación

Respecto al crimen, la última novedad confirmada este miércoles es que la Guardia Civil ha encontrado las armas utilizadas para el tiroteo mortal.

Según informó el propio Instituto Armado en un comunicado, los agentes han aprehendido las armas, que serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis y el correspondiente informe pericial.

Por el momento, la Guardia Civil no ha precisado qué tipo de armas fueron utilizadas en el tiroteo, debido al secreto de sumario decretado por el juez instructor tras los hechos, que continúa vigente este jueves.

Además, la investigación continúa, ya que según señalaron fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Europa Press y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los investigadores siguen enfocando sus esfuerzos en localizar a las dos personas que abrieron fuego con varias ráfagas de disparos y que permanecen en paradero desconocido.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el tiroteo podría responder a un posible ajuste de cuentas entre clanes, un móvil que estaría relacionado con el enfrentamiento que en 2024 se saldó con un hombre muerto y otro herido en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

Hasta el momento, no se han producido detenciones, ya que los dos sospechosos huyeron, por lo que actualmente se encuentran a la fuga.

Huelva sigue blindada

Este jueves continúa el despliegue de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, para garantizar una mayor seguridad, así como para trabajar en la búsqueda de las dos personas que abrieron fuego con ráfagas de disparos y que en estos momentos continúan en paradero desconocido.

En la capital onubense, es visible una mayor presencia policial desde que se produjo el triple asesinato del domingo, con especial atención en El Torrejón y en Pérez Cubillas.

La conexión con Pérez Cubillas tiene además antecedentes concretos, aunque se enmarca dentro del ampliado dispositivo de seguridad efectuado por la Policía desde que se produjera el asesinato del domingo en la barriada del Rocío.

En junio de 2025, después de otro tiroteo mortal en Isla Cristina, vinculado con el ataque de El Torrejón, un vehículo apareció calcinado en la calle Guadalquivir, en Pérez Cubillas. La Policía Nacional investigó entonces si aquel incendio podía estar relacionado con el tiroteo.