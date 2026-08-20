Granada tiembla y los vecinos lo cuentan: 17.000 avisos al IGN durante una serie de 621 terremotos

Daños tras la serie de terremotos este martes en Granada que han dejado tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital. Pepe Torres EFE

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Las claves Generado con IA Granada ha registrado una serie sísmica con 621 terremotos desde el 14 de agosto, la mayoría de baja magnitud. El Instituto Geográfico Nacional ha recibido unos 17.000 avisos de ciudadanos que han sentido los sismos, incluso en otras provincias y Madrid. Dos terremotos destacados, ambos de magnitud 4,8, ocurrieron el 14 y el 18 de agosto, acompañados de varias réplicas fuertes. Los terremotos son muy superficiales, situándose a menos de 10 kilómetros de profundidad, lo que aumenta su percepción por la población.

Granada tiembla y los vecinos lo cuentan. Desde que comenzó la serie sísmica a última hora del pasado 14 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha recibido alrededor de 17.000 informes de ciudadanos que aseguran haber sentido alguno de los terremotos registrados al sur de la capital.

Una cifra que permite poner dimensión humana a una secuencia que, según los registros instrumentales, suma ya 621 eventos, la mayoría de magnitud inferior a 2.

El impacto es mayor si se tiene en cuenta que muchos de estos informes no se limitan a Granada y su área metropolitana, sino que proceden del resto de provincias andaluzas e incluso Madrid.

Los datos forman parte de la información difundida por el IGN sobre la serie sísmica localizada en el entorno de Alhendín, Gójar y La Zubia, a entre dos y doce kilómetros al sur de la ciudad de Granada.

Mapa de los terremotos registrados en Granada. IGN

Desde las 00.00 horas del 14 de agosto hasta primera hora de este miércoles se han registrado 621 terremotos, de los que 10 han alcanzado magnitud 3 o superior y 42 han sido sentidos por la población.

En este listado no se incluye uno ocurrido en la madrugada de este jueves en el municipio de Dílar, con magnitud 3,4 en la escala mbLg.

Dos terremotos de 4,8 en cuatro días

La serie ha tenido hasta ahora dos grandes protagonistas. El primero se produjo el 14 de agosto a las 23.04 horas UTC y alcanzó una magnitud de 4,8.

El segundo llegó cuatro días después, el 18 de agosto a las 08.37 horas UTC, también con magnitud 4,8. Ambos tuvieron su epicentro en el entorno de Alhendín y fueron ampliamente sentidos, con una intensidad máxima estimada de V-VI en la escala EMS-98.

El segundo terremoto estuvo seguido además de una sucesión especialmente intensa de réplicas. En apenas dos horas se registraron tres movimientos de magnitud 3,9, 4,2 y 4,0, localizados al sur de Churriana de la Vega, al norte de Alhendín y al noreste de Gójar, respectivamente.

La secuencia había dejado ya otro terremoto de magnitud 3,7 el 14 de agosto, unas seis horas antes del primer 4,8. El IGN también sitúa como antecedente un terremoto de magnitud 3,6 registrado el 26 de julio al suroeste de Armilla.

Terremotos muy superficiales

Una de las características que explica la percepción de estos movimientos es su escasa profundidad. Los terremotos de la serie se están produciendo a profundidades muy superficiales y, en conjunto, todos los eventos registrados se sitúan a menos de diez kilómetros.

Los dos terremotos de magnitud 4,8 provocaron movimientos del terreno especialmente destacables en la estación acelerográfica de Armilla, situada a unos tres kilómetros de distancia epicentral. En ambos casos, el acelerógrafo registró una aceleración máxima de aproximadamente 0,24 g, es decir, equivalente al 24% de la aceleración de la gravedad.

En el terremoto del 14 de agosto, el mapa de sacudida elaborado por el IGN estima valores máximos de 24,6% g de aceleración y 8,2 centímetros por segundo de velocidad del suelo en Armilla. Para el segundo 4,8, el valor máximo observado de aceleración fue del 22,6% g, mientras que la velocidad llegó a 14,7 centímetros por segundo.

Acelerogramas registrados. IGN

Una serie que sigue bajo vigilancia

El episodio sísmico se concentra en una zona situada apenas unos kilómetros al sur de Granada y está siendo seguido por el IGN debido tanto al número de eventos como a su superficialidad.

Este jueves, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confiado en que en los próximos días la ciudad vaya recuperando la "normalidad" tras la sucesión.

Para ello, se han intensificado las labores de limpieza y retirada de escombros por la caída de cornisas y la revisión, por el momento, de más de 400 edificios sin graves daños estructurales.