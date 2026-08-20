La escalada del virus del Nilo en Andalucía durante agosto: 38 contagios más que en julio y el salto a Huelva

Un operario realiza las labores de fumigación contra el mosquito del virus del Nilo. María José López EP

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía registra 47 casos de virus del Nilo Occidental en 2026, un aumento de más del 800% respecto al año anterior. La mayoría de los contagios se concentran en Sevilla, aunque este agosto se ha confirmado un caso en Hinojos (Huelva) tras un año sin positivos allí. El 80% de los casos se han detectado en agosto, especialmente en municipios del Bajo Guadalquivir y el área metropolitana de Sevilla. Pese al repunte de contagios, solo se ha producido un fallecimiento este año, frente a los 11 registrados en 2024.

El virus del Nilo Occidental vuelve a ganar terreno en Andalucía. Los casos se han disparado respecto al año pasado: la comunidad suma ya 47 positivos, frente a los cuatro registrados en todo 2025.

El salto es notable y supone un incremento superior al 800% respecto a las cifras del año pasado.

Esta aceleración se ha producido además en apenas unas semanas: Andalucía cerró julio con nueve contagios y ahora, a 19 de agosto, son 47. El último de ellos se conoció el pasado miércoles. La Consejería de Salud confirmó un caso grave en la localidad de Dos Hermanas.

Es Sevilla la provincia que registra prácticamente todos los contagios, lo que ha elevado el nivel de zona de alerta a casi una veintena de municipios sevillanos ante la presencia de este mosquito.

Todas estas cifras, han obligado a las diferentes administraciones a redoblar sus esfuerzos para evitar la propagación de este virus, pero las cifras siguen incrementando en un goteo incesante de contagios que se actualiza prácticamente a diario.

El virus llega a Huelva

El caso confirmado en Hinojos este lunes ha supuesto un cambio relevante en el mapa de la enfermedad este verano. Hasta entonces, los contagios humanos de 2026 se habían concentrado en Sevilla.

Esta localidad onubense no es, sin embargo, un territorio ajeno al virus. Huelva ya registró casos humanos en 2024, pero no contabilizó ninguno en 2025.

El positivo de este agosto supone, por tanto, el regreso de la afectación humana a la provincia después de un año sin contagios.

Con este caso, Andalucía suma 47 positivos: 46 en Sevilla y uno en Huelva. La provincia sevillana continúa siendo, con enorme diferencia, el principal foco de transmisión humana.

Pero el mapa de la circulación del virus es más amplio que el de los contagios. La Junta mantiene ya 27 municipios andaluces en situación de alerta por la presencia del virus, la mayoría pertenecientes a la provincia de Sevilla.

Así, la última actualización ha incorporado a los municipios sevillanos de Guillena y Sanlúcar la Mayor.

De estas 27 localidades andaluzas declaradas actualmente como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental, 19 están en la provincia de Sevilla, por lo que en las localidades sevillanas se concentran más del 70% del área declarada en alerta.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios, Mairena, Palomares, San Juan de Aznalfarache, Guillena, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

37 casos en agosto

La aceleración de la enfermedad se aprecia también en la evolución dentro de este mismo verano. Al terminar julio, Andalucía acumulaba nueve casos humanos, lo que hacía ser positivos y se podía señalar que no era una situación ni similar a la vivida hace dos veranos.

Sin embargo, ahora todo ha cambiado, ya que hablamos de 46 positivos.

Esto significa que 38 de los 47 positivos de la temporada —el 80,4%— se han diagnosticado durante agosto.

En sólo 19 días se han incorporado más de cuatro veces tantos casos como los que se habían registrado durante todo el mes anterior.

Pese a que la cifra está por debajo de lo registrado hace dos años, hay un dato que obliga a matizar la comparación. A estas alturas de agosto de 2024 la epidemia no estaba todavía por debajo de los niveles actuales.

El 19 de agosto de aquel año la Junta comunicó 13 nuevos casos y elevó el acumulado a 39. Con 47 ahora, Andalucía registra un 17,9% más que entonces. La diferencia está en lo que ocurrió después: se produjo un importante número de contagios y acabó convertido en el peor ejercicio reciente de la enfermedad.

El principal foco continúa siendo el entorno del Bajo Guadalquivir y el área metropolitana de Sevilla, donde se concentran buena parte de los municipios afectados.

Villamanrique de la Condesa encabeza los contagios, con diez casos, seguido de Coria del Río y Dos Hermanas, con seis cada uno, y La Puebla del Río, con cinco.

Aznalcázar suma cuatro, mientras que Almensilla y otros municipios completan el mapa de positivos.

Mortalidad muy baja respecto a 2024

El repunte de casos de este verano no se ha traducido, por ahora, en una mortalidad comparable a la vivida hace dos años.

Andalucía suma actualmente un fallecido por virus del Nilo Occidental frente a las 11 personas que murieron a causa de la enfermedad en 2024, según informó entonces la Consejería de Salud y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La diferencia es contundente. Los 47 casos registrados hasta ahora en 2026 pero tan solo han dejado una víctima mortal. Esto supone que la mortalidad acumulada en lo que va de temporada es muy inferior a la registrada durante aquel brote.

El único fallecimiento de este año corresponde a un hombre de 82 años, vecino de Dos Hermanas, que desarrolló una forma neuroinvasiva de la infección y presentaba patologías previas. La muerte se produjo a finales de julio y fue comunicada por la Consejería a comienzos de agosto.

El contraste con 2024 resulta todavía más evidente al poner en relación fallecimientos y contagios. Aquel año, Andalucía cerró la temporada con 118 casos y 11 muertes, mientras que este verano se contabilizan 47 positivos y un fallecimiento.

La temporada actual sigue abierta, pero, por ahora, el fuerte incremento de contagios respecto a 2025 no ha ido acompañado de una mortalidad similar a la del gran brote de 2024.

La evolución de aquel año fue especialmente dura en la provincia de Sevilla, donde se concentraron las once víctimas mortales. De hecho, el recuerdo de aquel episodio continúa marcando las actuaciones de prevención y vigilancia desplegadas actualmente en los municipios sevillanos.