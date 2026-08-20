Controlado el incendio de Niebla tras dos semanas de lucha contra el fuego y más de 33.000 hectáreas quemadas

Bomberos trabajan en uno de los incendios en Huelva en este 2026. Clara Carrasco EP

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal de Niebla (Huelva) ha sido controlado tras dos semanas de lucha y más de 33.000 hectáreas quemadas. El fuego obligó a desalojar a más de 700 personas y afectó también a la provincia de Sevilla. El operativo de extinción, calificado como uno de los más peligrosos de la historia del Plan Infoca, contó con la colaboración de bomberos, UME y consorcios provinciales. El 60% de los municipios onubenses han sufrido incendios o conatos en lo que va de año, siendo Huelva la provincia andaluza con más intervenciones.

La Junta de Andalucía da por controlado el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla.

Así lo ha informado el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, después de dos semanas de lucha contra el fuego marcadas por una extrema complejidad y peligrosidad en las zonas de afectación.

El fuego, originado en el paraje Raboconejo de Niebla obligó al desalojo de más de 700 personas, y llegó a afectar a la provincia de Sevilla, obligando a que los vecinos del Madroño abandonaran sus casas temporalmente.

Desde hace una semana, la situación empezó a cambiar en el incendio, ya que los bomberos empezaron a "ganar la batalla" al avance de las llamas por la zona norte, que era la que más preocupaba desde un principio, aunque se produjo un avance "preocupante" hacia Sevilla, que ya está controlado.

El propio vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un audio remitido a los medios, ha querido destacar el trabajo "destacadísimo, muy importante, muy complejo y muy peligroso" realizado por los efectivos desplegados en la zona.

Uno de los incendios más peligrosos

Sanz ha calificado este incendio como "uno de los más difíciles" y "más peligrosos y complejos" a los que se ha enfrentado el Plan Infoca en su historia.

Durante todo el despliegue, los equipos de emergencia han tenido que lidiar durante "ocho o nueve días" con condiciones "extremas" sin precedentes, agravadas por "giros de viento constantes" que complicaron las tareas sobre el terreno.

En sus declaraciones, el consejero ha expresado la "admiración, reconocimiento y felicitación" de toda la sociedad andaluza y del Gobierno regional a los profesionales del Plan Infoca, así como al conjunto del operativo global desplegado en la emergencia.

El responsable de Emergencias ha señalado el esfuerzo coordinado entre las fuerzas de seguridad, la logística, la atención sanitaria y el apoyo social brindado a las familias afectadas.

Además, ha destacado la labor conjunta de los bomberos forestales, equipos técnicos y especialistas del Infoca junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los consorcios de bomberos de Huelva, Sevilla y también del Parque de Bomberos de Huelva capital.

Según ha apuntado el consejero, la intervención ha permitido "evitar" una propagación mayor en una masa forestal de gran extensión. Tras lograrse su estabilización días atrás, el retén del Infoca se ha mantenido sobre el terreno para rematar el perímetro y alcanzar la fase de control.

"Es uno de los incendios más extensos que ha habido jamás y el más difícil seguro de la historia, pero también hay que poner en valor todo lo que se ha evitado y todo lo que podía haber avanzado", ha enfatizado Sanz.

Además, el consejero ha apuntado que el control del fuego es "una buena noticia" para las comarcas onubense afectadas, "para Huelva, para Andalucía y para toda España".

Más de 30.000 hectáreas quemadas

El incendio, que ha quemado más de 30.000 hectáreas, a la espera de conocer cuánto de este terreno es recuperable, ha sido uno de los más graves de la historia reciente de la provincia de Huelva, que se ha visto ampliamente afectada por el fuego en lo que va de año.

El 60% de los municipios onubenses han sufrido incendios o conatos en lo que va de año, aunque ninguno de la magnitud del de Niebla.

Hasta 48 de los 80 municipios onubenses han registrado algún incendio o conato desde el inicio de 2026, según los datos de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. Es decir, seis de cada diez han sufrido algún episodio relacionado con el fuego.

Huelva, es sin duda, la provincia andaluza donde más se han tenido que desplegar los efectivos que combaten los incendios, con más de 150 intervenciones, lo que supera con claridad las actuaciones realizadas en el resto de Andalucía, ya que le siguen Málaga, con 105; Córdoba, con 91; y Sevilla, con 78.

Este ciclo de incendios han alcanzado prácticamente todas las comarcas de la provincia, desde el litoral y el entorno de Doñana hasta el Andévalo y la Sierra.