El Zoo de Jerez cierra tras detectarse dos casos de virus de la Fiebre del Nilo, uno de ellos en un águila fallecida

Las claves

Las claves Generado con IA El Zoo de Jerez ha cerrado preventivamente tras detectarse dos casos de virus de la Fiebre del Nilo, uno de ellos en un águila real fallecida. Las autoridades han activado un plan de acción conjunto entre Ayuntamiento y Junta, intensificando medidas preventivas y de control en la zona. El municipio ha sido declarado área en alerta por el virus y se refuerzan las campañas de vigilancia, fumigación y concienciación para la población. En 2020 ya se registraron casos similares en el zoo, y el Ayuntamiento lleva semanas aplicando su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores.

El Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detectado un caso de Virus del Nilo en un águila real de avanzada edad que ha fallecido. Además, hay otro positivo que estaba en estudio y bajo sospecha.

Debido a ello se ha decidido cerrar de manera preventiva las instalaciones del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Alberto Durán.

Tal y como ha explicado en una nota la delegada de Protección Animal, Carmen Pina, una vez conocido el fallecimiento del animal, positivo en el virus, se ha comenzado a desarrollar un tratamiento preventivo en todo el recinto, encontrando un segundo caso de un casuario, que se está analizando.

"Desde el primer momento estamos en contacto y coordinación con las consejerías de Agricultura y Sanidad, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos", ha asegurado la responsable municipal.

Asimismo, ha recalcado que "en ningún momento hay que alarmarse", ya que son "casos aislados" y estas aves no son transmisores del virus.

Las consejerías de Agricultura y Sanidad han iniciado los procedimientos a desarrollar en estos casos, que consistirán en declarar al municipio como área en alerta del virus de la Fiebre del Nilo hasta que se confirme que no existen más casos positivos.

Durante el tiempo que dure la alerta, se llevará a cabo un plan de acción de manera conjunta entre Ayuntamiento y Junta en el que se intensificarán las actuaciones preventivas.

Dos casos hace seis años

Como ha recordado el Consistorio, esta no es la primera vez que ocurre ni en Jerez ni en el Zoo, ya que en 2020 las instalaciones tuvieron que cerrarse tras confirmarse la muerte de dos aves —un quebrantahuesos y un buitre negro— que dieron positivos.

El Ayuntamiento ha señalado que lleva desarrollando desde hace varias semanas el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores 2026, que ahora intensificará, y que está enfocado en la prevención de la Fiebre del Nilo Occidental en Jerez.

El 80% de los focos potenciales de cría se encuentran en áreas privadas, por lo que la empresa Lokimica ha elaborado también una campaña de concienciación y cartelería para educar a la población sobre el ciclo del virus, la importancia de eliminar el agua estancada y las medidas de protección personal.

Igualmente, periódicamente se han realizado inspecciones para el control del Virus del Nilo, por el distrito sanitario, acompañado de Lokímica y por técnicos de Protección Animal en diversos puntos de posibles riesgos del término municipal.

Controles en zonas verdes y alcantarillas

Este servicio está "en permanente alerta" en estas fechas del año para actuar con rapidez junto a otras administraciones y con la empresa del servicio de plagas en caso de detectarse algún caso en el término municipal.

De hecho, según se ha señalado, se ha reforzado la fumigación de zonas verdes y se llevan a cabo controles biológicos en el alcantarillado durante todo el periodo estival.

Asimismo, Carmen Pina ha manifestado que el tríptico informativo se está difundiendo en las redes sociales del Ayuntamiento y asociaciones contiene información sobre consejos para evitar la presencia en la medida de lo posible de mosquitos en el ámbito urbano y rural.

"Detener la fiebre del Nilo necesita de la colaboración de todos. El Ayuntamiento realiza esta campaña de control de vectores pero hay que seguir las recomendaciones para que no haya ningún caso este verano que tengamos que lamentar", ha señalado la delegada municipal.