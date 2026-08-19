"Violencia e impunidad jamás vista": Guardias civiles piden reforzar toda la frontera Sur ante el asedio de los narcos

Embarcación de la Guardia Civil en las costas de Huelva Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la violencia e impunidad inéditas de los narcos en la frontera Sur de España. La AUGC reclama más medios, retribución específica por riesgo y la recuperación del OCON-Sur tras los recientes asesinatos y ataques a agentes. Pide declarar la zona de Especial Singularidad, actualizar medios materiales y endurecer las penas contra agresores y redes de narcotráfico.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reprochado este miércoles el "extremo abandono, desprotección e insostenibilidad que sufren a diario los guardias civiles desplegados en la frontera Sur de España.

Allí, asegura, "el crimen organizado y los grupos narcocriminales actúan con una violencia e impunidad jamás vista en la historia reciente del país".

La asociación lamenta en una nota los "acontecimientos trágicos e intolerables" de Isla Cristina (Huelva), con tres fallecidos por disparos, sumados a los "continuos e impunes ataques a patrulleras, las embestidas con narcolanchas y las agresiones directas a los agentes en Cádiz, Huelva, Almería y toda el área del Estrecho".

Esto demuestra que "las organizaciones criminales han perdido cualquier tipo de respeto a la autoridad". Por ello, la AUGC afea al Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que siga respondiendo con "inacción, parches propagandísticos y una falta preocupante de medios humanos y materiales".

Por este motivo, señalan, "exigimos la creación de una retribución económica específica que reconozca el riesgo extremo al que se exponen cada día los guardias civiles en la frontera Sur de España, así como la restitución inmediata del OCON-Sur".

Un "descontrol absoluto"

Y añaden: "No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado mientras el litoral y las zonas colindantes caen en el descontrol absoluto".

Además del plus, la AUGC reclama la "adopción inmediata" de la Declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para todo el ámbito de influencia del narcotráfico en Andalucía y la frontera Sur, y la reestructuración y recuperación del OCON-Sur.

Por último, pide la "actualización masiva de medios materiales y un "endurecimiento de las penas por atentado a agentes de la autoridad e incautación efectiva de bienes a las redes de narcotráfico".