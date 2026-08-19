La provincia de Granada registra nuevos terremotos durante la noche, uno de ellos de magnitud 3,4

Las claves

Las claves Generado con IA Siete terremotos sacudieron Granada y su área metropolitana durante la noche y la madrugada, seis de ellos sentidos por la población. El seísmo más fuerte fue de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares, seguido de otros temblores en La Zubia, Las Gabias, Otura, Alhendín y Gójar. Las magnitudes de los terremotos posteriores oscilaron entre 1,6 y 2,58 y algunos se percibieron incluso desde la costa. La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia y se realizan inspecciones en inmuebles y desalojos en distintos puntos de la provincia.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado siete terremotos en Granada y su área metropolitana en la noche del martes y la madrugada del miércoles, seis de ellos sentidos por la población.

La actividad sísmica comenzó poco después de la medianoche. Tras el terremoto de magnitud 3,4 y con epicentro a cero kilómetros de profundidad registrado en Ogíjares a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada volvió a notar dos temblores de magnitud 1,7 y 1,8, localizados en La Zubia y Las Gabias a las 1:45 y las 2:34 horas, respectivamente.

Según los datos del IGN, ambos movimientos fueron sentidos por los vecinos y llegaron a percibirse incluso desde puntos de la costa.

La madrugada continuó con otros cuatro terremotos, con epicentros en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar.

Sus magnitudes oscilaron entre 1,6 y 2,58 y se produjeron entre las 4:07 y las 5:43 horas. El último y de mayor magnitud de este episodio fue percibido en numerosos municipios del área metropolitana.

Granada afronta así la jornada pendiente de las inspecciones previstas para evaluar el estado de los inmuebles que hayan podido verse afectados, mientras continúan los desalojos en distintos puntos de la provincia.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada, activada tras el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado, también con epicentro en Alhendín.