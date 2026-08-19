La Guardia Civil localiza las armas que se habrían utilizado en el tiroteo mortal de Isla Cristina que dejó tres muertos

Impactos de bala en una señal de tráfico en la barriada del Rocío, donde se produjo el tiroteo. David Arjona Agencia EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha localizado las armas presuntamente utilizadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina, que dejó tres muertos y dos heridos. Las armas serán analizadas por el Servicio de Balística y el informe se enviará al Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva. La principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas entre clanes, relacionado con enfrentamientos previos en Huelva. Se mantiene un fuerte despliegue policial en Isla Cristina y Huelva, mientras se busca a dos encapuchados responsables del tiroteo, que intentaron calcinar el vehículo usado en la huida.

La Guardia Civil ha informado este miércoles de la localización de las armas presuntamente fueron utilizadas en el tiroteo mortal registrado el pasado domingo en la barriada del Rocío de Isla Cristina (Huelva), un suceso que dejó tres personas muertos además de dos heridos, uno leve y otro grave.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes han aprehendido las armas, que serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis y el correspondiente informe pericial.

Una vez concluido el estudio técnico, serán enviadas, junto con el informe, a la autoridad judicial que instruye la causa, el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el tiroteo podría responder a un posible ajuste de cuentas entre clanes, un móvil que estaría relacionado con el enfrentamiento que en 2024 se saldó con un hombre muerto y otro herido en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

Los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta, que se encontraban encapuchados, abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga.

No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis. El caso permanece bajo secreto de sumario y continúa en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.

Por el momento, la Guardia Civil no ha precisado qué tipo de armas fueron utilizadas en el tiroteo, debido al secreto de sumario decretado por el juez instructor tras los hechos, que continúa vigente este miércoles.

Huelva sigue blindada

Este miércoles, la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan con un gran despliegue de seguridad, tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como en la búsqueda de las dos personas que abrieron fuego con ráfagas de disparos y que en estos momentos continúan en paradero desconocido.

En la capital onubense, se ha blindado la presencia policial desde que se produjo el triple asesinato del domingo, con especial atención en El Torrejón y en Pérez Cubillas.

No solo se ha reforzado en la zona de El Torrejón, la barriada donde se produjo el tiroteo en 2024, que podría estar relacionado con el de ahora, sino que la presencia de efectivos se ha visto aumentada en todo el perímetro de la capital onubense.

La conexión con Pérez Cubillas tiene además antecedentes concretos, aunque se enmarca dentro del ampliado dispositivo de seguridad efectuado por la Policía desde que se produjera el asesinato del domingo en la barriada del Rocío.

En junio de 2025, después de otro tiroteo mortal en Isla Cristina que también se investigó en relación con la disputa de El Torrejón, un vehículo apareció calcinado en la calle Guadalquivir, en Pérez Cubillas. La Policía Nacional investigó entonces si aquel incendio podía estar relacionado con el tiroteo.

Se busca a dos encapuchados

Según señalaron fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Europa Press y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los investigadores siguen enfocando sus esfuerzos en localizar a las dos personas que abrieron fuego con varias ráfagas de disparos y que permanecen en paradero desconocido.

Estos dos individuos, autores del triple asesinato, iban encapuchados y no han sido localizados por las autoridades, que mantienen su búsqueda activa.

Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio para distraer la atención en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.