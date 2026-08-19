La familia del menor muerto en el tiroteo entre clanes en Isla Cristina pide justicia: "Él solo estaba cruzando la calle"

Las claves

Las claves Generado con IA La familia del menor de 16 años muerto en el tiroteo de Isla Cristina exige justicia y que los responsables paguen por el crimen. El joven fallecido no tenía relación con los clanes enfrentados y fue víctima accidental mientras cruzaba la calle. Además del menor, murieron una mujer de 62 años y otra embarazada de 8 meses en el tiroteo relacionado con una guerra entre clanes. La familia, de pocos recursos, pide ayuda legal y económica para afrontar los costes judiciales y de sepelio.

Los hermanos del menor de 16 años fallecido en el tiroteo registrado el pasado domingo en Isla Cristina (Huelva) han pedido que se haga justicia "cuanto antes" y los autores del crimen "paguen por lo que han hecho y se pudran en la cárcel".

En el suceso, relacionado con la guerra de dos clanes de la barriada onubense de El Torrejón, fallecieron tres personas: una mujer de 62 años, otra de 39 embarazada de 8 meses y el menor arriba señalado, que no tenía ninguna relación con el conflicto que desató el tiroteo.

"Mi hermano no tenía nada que ver con ellos ni con ningún clan, no somos ni familia de esa gente. Solo estaba cruzando una calle y se lo llevaron por delante", ha denunciado su hermana en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.

Por su parte, el hermano ha relatado que la familia se encontraba reunida en su domicilio cuando empezaron a recibir llamadas alertando de lo sucedido. Tras horas de incertidumbre buscando al menor y mostrando fotografías a la Guardia Civil, las autoridades confirmaron la trágica noticia.

La familia del menor, que ha señalado que carece de recursos económicos "para hacer frente a los costes judiciales y de sepelio", ha hecho un llamamiento pidiendo asistencia legal y ayuda "de todo tipo" para evitar que la causa quede impune.

"Somos una familia humilde, no teníamos nada ni para enterrarlo. Necesitamos abogados para que nos ayuden en el caso, que se haga justicia y que esto no quede en el olvido", ha suplicado la hermana del menor ante las cámaras.

Un chico "alegre y familiar"

Asimismo, los familiares recordaron el perfil "alegre, trabajador y familiar" de la víctima, a quien han definido como "el pilar de la casa": "Era un niño muy alegre, muy bueno, lo daba todo de corazón. Para mí mi hermano lo era todo".

Finalmente, han explicado que el impacto emocional del tiroteo ha llevado a la familia a plantearse abandonar de forma definitiva el municipio isleño.