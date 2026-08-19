Almonte se prepara para la Venida de la Virgen del Rocío: qué es y por qué reúne cada siete años a miles de fieles

La Virgen del Rocío, vestida de "Pastora", a la salida de su ermita para procesionar por la aldea antes de su traslado a Almonte, en foto de archivo. A.Perez EP

Las claves

Las claves Generado con IA La Venida de la Virgen del Rocío es un traslado que ocurre cada siete años, movilizando a miles de fieles entre la aldea de El Rocío y Almonte. La imagen recorrerá unos 15 kilómetros por el Camino de los Llanos al atardecer, en un trayecto nocturno acompañado por devotos y almonteños. Durante este traslado, la Virgen luce el traje de Pastora y será protegida con capote y pañito, siendo descubierta al amanecer en Almonte. La Virgen permanecerá en Almonte cerca de nueve meses, convirtiendo al municipio en epicentro de la devoción rociera antes de regresar a su santuario.

Una jornada de emoción la que se vivirá este miércoles en la provincia de Huelva, con motivo de la Venida de la Virgen del Rocío.

Almonte vive uno de los días más importantes de su calendario. Siete años después, la Virgen del Rocío vuelve a abandonar su santuario de la aldea para regresar al municipio del que es patrona.

La tradicional Venida de la Virgen vuelve a movilizar a miles de personas en un recorrido de unos 15 kilómetros que comenzará al atardecer y se prolongará durante toda la noche.

La imagen de la Blanca Paloma emprenderá este miércoles el Camino de los Llanos, que une la aldea de El Rocío con Almonte, para llegar al municipio durante la madrugada y primeras horas de este jueves 20 de agosto.

Allí permanecerá durante aproximadamente nueve meses, hasta su regreso a la aldea con motivo de la Romería del Rocío.

¿Qué es la Venida de la Virgen del Rocío?

La Venida es el traslado que cada siete años realiza la patrona de Almonte desde su santuario de El Rocío hasta el casco urbano del municipio. Es una tradición que transforma por completo la vida de la localidad y que reúne a decenas de miles de personas en torno a la imagen.

Durante el recorrido, la Virgen es llevada a hombros por los almonteños a través de los aproximadamente 15 kilómetros del Camino de los Llanos, entre pinares y arenales.

Para esta ocasión, la imagen cambia su habitual vestimenta de Reina por la de Pastora, el atuendo con el que realiza el camino de regreso a su pueblo.

La imagen ya luce desde finales de julio el traje de Pastora, una de las señales inequívocas de que se acercaba el momento de su regreso a Almonte.

La Venida de 2026 tiene además un carácter especial al coincidir con el Año Jubilar del Rocío, lo que añade un componente extraordinario a una celebración que ya constituye una de las grandes citas religiosas, culturales y sociales de Andalucía.

Siete años sin la Virgen en Almonte

La última Venida tuvo lugar en agosto de 2019. Desde entonces, la Virgen ha permanecido en su santuario de El Rocío, salvo sus salidas vinculadas a la Romería y a los actos propios de su culto.

Han pasado así siete años desde la última vez que la imagen estuvo de forma continuada en Almonte. Ahora regresará al municipio para permanecer allí durante nueve meses.

La periodicidad actual de siete años se consolidó a partir de 1949, aunque los traslados de la Virgen desde la aldea hasta Almonte son mucho más antiguos. La tradición documenta venidas desde siglos atrás, inicialmente vinculadas a circunstancias extraordinarias.

El traslado periódico se ha convertido desde entonces en una de las principales señas de identidad de Almonte.

Una noche de 15 kilómetros hasta Almonte

Una vez iniciada la marcha, la Virgen recorrerá el Camino de los Llanos acompañada por los almonteños y por miles de devotos.

La imagen será protegida durante buena parte del trayecto con el tradicional capote y pañito, utilizados para protegerla de las condiciones del camino. Será al amanecer, ya en Almonte, cuando se produzca uno de los momentos más esperados de la Venida.

En el Chaparral, la Virgen será descubierta con los primeros rayos del sol. Allí se retirarán el capote y el pañito que han cubierto la imagen durante el camino, en un momento acompañado tradicionalmente por las salvas y los vivas de los almonteños.

A partir de ese momento comenzará el recorrido por las calles de Almonte hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde la Virgen permanecerá durante los próximos meses.

Nueve meses en Almonte

La Venida no termina con la llegada de la Virgen. Su estancia se prolongará durante aproximadamente nueve meses, convirtiendo a Almonte en el centro de la devoción rociera durante buena parte del año.

Las calles del municipio se engalanan para recibir a su patrona, con arcos, flores de papel, guirnaldas y otros elementos ornamentales que forman parte de la tradición. El Ayuntamiento define la Venida como un acontecimiento que cada siete años transforma tanto la vida como el aspecto de Almonte.

Después de estos nueve meses, la Virgen volverá a emprender el camino hacia la aldea de El Rocío, donde recuperará su tradicional vestimenta de Reina y volverá a presidir la Romería.

¿A qué hora sale la Virgen del Rocío?

La gran pregunta de este miércoles es cuándo abandonará exactamente la Virgen su santuario. No hay una hora de salida fijada, ya que el momento depende del desarrollo de los actos y de la propia dinámica del traslado.

La hora exacta de salida, como manda la tradición, no está escrita en el reloj: será al atardecer, cuando los almonteños saquen a su patrona del santuario y comience su camino de regreso a casa.

La salida está prevista al atardecer de este miércoles 19 de agosto. Antes tendrán lugar los cultos y actos programados en la aldea, mientras miles de peregrinos se concentran para acompañar a la Virgen durante el camino. La Hermandad Matriz ha planteado el traslado como un recorrido que se desarrolla durante la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

Por tanto, quienes quieran presenciar el momento deben tener en cuenta que no existe una hora concreta a la que acudir a la salida. El inicio llegará cuando los almonteños saquen a la Virgen del santuario y comience el recorrido por el Camino de los Llanos.