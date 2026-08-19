La Alhambra de Granada reabre sus puertas tras los terremotos, pero mantiene cerrada la Alcazaba

Las claves

Las claves Generado con IA La Alhambra de Granada reabre al público tras el cierre preventivo por los recientes terremotos, aunque la Alcazaba permanece cerrada hasta nuevo aviso. Se han modificado los recorridos en los Palacios Nazaríes y el Generalife para facilitar posibles evacuaciones y garantizar la seguridad de los visitantes. La Diputación de Granada también ha retomado su actividad ordinaria en todas sus sedes, tras el cierre preventivo debido a los movimientos sísmicos. Los 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación siguen alojados temporalmente en otros centros, donde reciben atención profesional.

La Alhambra de Granada vuelve a recibir visitantes este miércoles después del cierre preventivo adoptado por la serie de terremotos registrada en la ciudad y en la provincia. El conjunto monumental recupera su horario habitual, de 8:30 a 20:00 horas, aunque la Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha decidido mantener abierta la mayor parte del recinto, pero con recorridos modificados en los Palacios Nazaríes y el Generalife para facilitar una posible evacuación ante nuevas réplicas y garantizar la seguridad de los visitantes.

En los Palacios Nazaríes, el recorrido comienza en el Mexuar y continúa por el Patio Dorado y el Patio de los Arrayanes, según han indicado en un comunicado.

Los visitantes accederán posteriormente por la entrada adaptada para personas con movilidad reducida hasta la Sala de Dos Hermanas, la Sala de los Reyes y Abencerrajes. La visita concluirá en el entorno del Patio de los Leones, desde donde se realizará la salida por la Puerta del Príncipe.

En el Generalife, el itinerario previsto parte del Paseo de las Adelfas y continúa por el Pabellón Sur, el Pabellón Norte, el Patio de la Sultana y los Jardines Altos, antes de regresar al recinto por el Paseo de las Adelfas.

La dirección del Patronato mantiene un seguimiento continuo de la situación para adaptar las medidas de seguridad a la evolución de la actividad sísmica y adoptar nuevas decisiones si fuera necesario.

La reapertura llega un día después de que el monumento fuera desalojado parcialmente como medida preventiva tras la sucesión de terremotos registrados en la provincia, entre ellos uno de magnitud 4,8.

La Diputación de Granada también ha retomado este miércoles la actividad ordinaria en sus distintas sedes, edificios y espacios públicos, después del cierre preventivo aplicado durante la jornada del martes por los movimientos sísmicos.

La institución provincial vuelve así a prestar con normalidad sus servicios y la atención presencial al público en sus dependencias.

La única medida que continúa vigente afecta a los 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación que fueron desalojados preventivamente. Estas personas permanecen temporalmente en distintos centros residenciales, donde siguen recibiendo atención y acompañamiento por parte de profesionales de la institución provincial.