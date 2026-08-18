600 personas desalojadas de seis bloques en Las Gabias tras la nueva cadena de terremotos en Granada

Las claves

Las claves Generado con IA Un total de 600 personas han sido desalojadas de seis bloques de viviendas en Las Gabias (Granada) tras una serie de terremotos. La serie sísmica ha registrado nueve terremotos este martes, cuatro de ellos de intensidad superior a 4, siendo sentidos por la población. Las personas desalojadas están siendo realojadas en dependencias municipales hasta que se evalúe el estado de sus viviendas. No se han producido daños personales graves; solo se han atendido casos leves, incluyendo ansiedad, mareos y un traumatismo leve.

El número de personas desalojadas de seis bloques de viviendas de Las Gabias (Granada) tras la serie sísmica asciende este martes a 600 y serán realojadas en dependencias municipales, ha anunciado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.



En declaraciones a la prensa junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Vivienda y Juventud, Rocío Díaz, Sanz ha explicado que la serie sísmica, que estaría vinculada a la que comenzó la madrugada del sábado con epicentro en Alhendín, ha sumado este martes nueve terremotos de una intensidad superior a 3, cuatro de ellos por encima de 4, y que han sido sentidos por la población.



Sanz ha explicado que la situación más compleja se vive ahora en Las Gabias, donde los técnicos municipales han decidido desalojar seis bloques con 371 viviendas y 600 personas que están ahora siendo reubicadas hasta que se aseguren sus casas.



"Se evaluará ahora la situación, pero no hay un peligro inminente. Se va a analizar si hay daños estructurales y mientras, de manera preventiva, han sido evacuados", ha especificado el consejero, quien ha añadido que todo parece indicar que no son daños estructurales "graves".



Ha insistido en que "es imposible determinar si la serie sísmica va a proseguir o no. Es algo no predecible, los terremotos no se pueden prever, pero hay que trabajar en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar".



También ha recalcado que no se han producido daños personales graves, pese a que se han registrado 14 asistencias sanitarias durante este martes: 6 por ansiedad, 5 mareos y 3 traumatismos, incluido el de la menor de 13 años herida al golpearle un ladrillo que fue evacuada a un hospital y ya ha recibido el alta



Además, ha destacado la coordinación y cooperación de todas las administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.