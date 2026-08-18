Nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,6 tras el seísmo del sábado que se sintió hasta en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un nuevo terremoto de magnitud 4,6 ha sacudido la provincia de Granada este martes a las 10:37 horas, con epicentro al noroeste de Alhendín. El seísmo se produce pocos días después de otro terremoto de magnitud 5 registrado el sábado, intensificando la actividad sísmica en la zona. El temblor ha causado daños en inmuebles, caída de cascotes y grietas, y ha obligado a reducir la velocidad comercial del Metro de Granada a 30 km/h. El terremoto se ha sentido en numerosas localidades de Granada y en provincias cercanas como Málaga, Jaén y Almería, con intensidades de hasta V en algunos municipios.

La tierra no deja de temblar en Granada. Apenas unos días después del terremoto de magnitud 5 registrado en la madrugada del pasado sábado, que llegó a sentirse en distintos puntos de Andalucía y también en Madrid, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un nuevo seísmo en la provincia.

El movimiento se ha registrado este martes, 18 de agosto, a las 10:37 horas, según los datos del IGN.

El terremoto ha tenido una magnitud de 4,6 y se ha localizado al noroeste de Alhendín (Granada), con una profundidad de unos cinco kilómetros.

El nuevo movimiento vuelve a situar a Granada como escenario de una actividad sísmica que se ha intensificado en los últimos días. En las redes sociales empiezan a surgir mensajes de vecinos que aseguran haber sentido el temblor y de daños ocasionados en inmuebles, con caída de cascotes y grietas en el interior de viviendas.

Al tiempo, la Junta de Andalucía ha informado de que la velocidad comercial del Metro de Granada se reduce a 30 kilómetros por hora como consecuencia del sismo.

El propio presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha llamado a la calma y la prudencia.

De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima PRUDENCIA.



Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones.



Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por… https://t.co/pSnR7WbKmN — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2026

Dimensión

El terremoto ha sido ampliamente sentido en la provincia de Granada, donde el IGN ha recogido intensidades de hasta V en localidades como Anzola, Pinos Puente, Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla).

La intensidad alcanza IV-V en una larga lista de municipios del área metropolitana, entre ellos Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente, Albolote, Las Gabias y Albuñol.

Pero el movimiento también se ha dejado sentir fuera de Granada. El IGN recoge intensidad III en varios puntos de la provincia de Málaga, entre ellos Vélez-Málaga, Torrox y Algarrobo, además de localidades de Jaén y Almería. En Málaga capital se ha registrado una intensidad II

Desde el terremoto de magnitud 5 registrado el sábado, se han contabilizado decenas de movimientos sísmicos en la provincia, aunque no todos tienen por qué corresponder necesariamente a réplicas del terremoto principal.

El terremoto del sábado, de magnitud 5, tuvo también su origen en el entorno de Alhendín y fue ampliamente sentido, con avisos de ciudadanos desde diferentes puntos de Andalucía. La sucesión de movimientos mantiene la atención sobre la actividad sísmica registrada estos días en la provincia de Granada.