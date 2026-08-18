Huelva e Isla Cristina siguen tomadas por la Policía mientras se busca a los responsables del triple asesinato

Amplio dispositivo policial en el barrio del Torrejón, tras el tiroteo de 2024, en foto de archivo. E.Pérez EP

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un fuerte dispositivo en Isla Cristina y Huelva tras un triple asesinato ocurrido la noche del domingo. Las víctimas son una mujer embarazada de ocho meses (y su bebé), otra mujer de 62 años y un menor de 16 años que paseaba por la calle. El tiroteo, presuntamente un ajuste de cuentas entre clanes, fue perpetrado por dos encapuchados que huyeron en moto y siguen en paradero desconocido. La policía investiga si existe relación entre este ataque y episodios violentos previos en las barriadas de El Torrejón y Pérez Cubillas.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Isla Cristina y Huelva capital para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes tras el tiroteo ocurrido el pasado domingo por la noche en la barriada del Rocío de la localidad onubense.

El suceso dejó tres víctimas mortales: una mujer de 39 años que se encontraba embarazada de ocho meses y cuyo bebé también falleció finalmente, otra mujer de 62 años y un menor de 16 años, que paseaba por la calle.

Además, otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de carácter leve y otra grave, el hijo de 18 años de una de las fallecidas.

Las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como principal móvil del crimen. Los investigadores tratan de determinar si el tiroteo guarda relación con el ocurrido en 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital, que se saldó con un hombre muerto y otro herido.

No obstante, los agentes mantienen abiertas otras hipótesis en una causa que permanece bajo secreto de sumario y que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.

Se busca a dos encapuchados

Según han señalado fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Europa Press y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los investigadores centran también sus esfuerzos este martes en localizar a las dos personas que abrieron fuego con varias ráfagas de disparos y que permanecen en paradero desconocido.

Estos dos individuos, autores del triple asesinato, iban encapuchados y no han sido localizados por las autoridades, que mantienen su búsqueda activa.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas del domingo, cuando dos personas que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. Tras efectuar varios disparos, los presuntos autores huyeron del lugar.

Durante la huida, los atacantes trataron de incendiar la motocicleta en un pinar próximo al municipio con el objetivo de dificultar su identificación. El fuego, sin embargo, fue rápidamente controlado gracias a la intervención de usuarios y responsables de un camping cercano, así como de los bomberos.

Cuestionado este lunes el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, sobre si el tiroteo guarda relación con episodios violentos anteriores registrados en 2024 en El Torrejón y en junio de 2025 en la barriada de Huerto de la Potala en Isla, el regidor ha admitido que las indagaciones preliminares de la Brigada de Investigación Criminal sugieren que el ataque iba dirigido contra el resto de esa misma familia.

Sobre el arma empleada en el ataque, el Instituto Armado ha indicado que no puede facilitar más información por el momento debido al secreto de las actuaciones.

Amplio despliegue en Huelva

De este modo, en Isla Cristina hay un despliegue por el municipio, sobre todo en la barriada donde se produjo el suceso, así como también se realizan puntos de verificación.

Por otro lado, en la capital onubense, ha finalizado el dispositivo policial en los tanatorios, pero continúa el refuerzo de efectivos en los puntos más complejos y que están relacionados con los dos clanes familiares, como son los barrios de El Torrejón y Pérez Cubillas.

No solo se ha reforzado en la zona de El Torrejón, el barrio donde se produjo el tiroteo en 2024, que podría estar relacionado con el de ahora, sino que la presencia de efectivos se ha visto aumentada en todo el perímetro de la capital onubense.

La conexión con Pérez Cubillas tiene además antecedentes concretos, aunque se enmarca dentro del ampliado dispositivo de seguridad efectuado por la Policía desde que se produjera el asesinato del domingo en la barriada del Rocío.

En junio de 2025, después de otro tiroteo mortal en Isla Cristina que también se investigó en relación con la disputa de El Torrejón, un vehículo apareció calcinado en la calle Guadalquivir, en Pérez Cubillas. La Policía Nacional investigó entonces si aquel incendio podía estar relacionado con el tiroteo.