Tres heridos por los terremotos de Granada: hay una menor trasladada al hospital

Vídeo de los daño causados por los terremotos de Granada. Sebastián Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas han resultado heridas leves por los terremotos en Granada, una de ellas una menor trasladada al hospital. Los seísmos han obligado al cierre preventivo de edificios públicos, museos y la Ciudad Deportiva, y el Metro circula a velocidad reducida. El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba, aunque las visitas continúan en el Partal y el Generalife. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado tres terremotos de magnitud 4 o superior en menos de una hora, siendo ampliamente sentidos en la provincia y otras zonas de Andalucía.

Los terremotos que se están registrando este martes en Granada y su área metropolitana ya han dejado tres personas heridas, según ha confirmado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Los tres heridos presentan, según ha explicado Sanz, carácter leve. Una de las personas afectadas, una joven menor de edad, ha tenido que ser trasladada a un hospital.

La sucesión de movimientos sísmicos ha provocado además la adopción de medidas preventivas en distintos puntos de la provincia. La Diputación de Granada ha cerrado al público todos sus edificios administrativos, museos y la Ciudad Deportiva, mientras que el Metro de Granada circula a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora como consecuencia del episodio sísmico.

La Junta mantiene activado desde el terremoto del pasado viernes el Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico en fase de emergencia, situación operativa 1, y Sanz ha anunciado que el comité asesor de este plan será convocado "de manera inminente".

Al tiempo, el Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios. Un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba.



También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras los especialistas evalúan el impacto de los seísmos.

Tres terremotos de magnitud 4 o superior

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes tres terremotos de consideración en Granada en menos de una hora.

El primero se produjo a las 10:37 horas y alcanzó una magnitud de 4,8. Su localización ha sido revisada: inicialmente el epicentro se situó en Alhendín, mientras que los datos posteriores del IGN lo sitúan en el entorno de Gójar.

A las 10:53 horas, apenas 16 minutos después, se registró un segundo movimiento en Churriana de la Vega, de magnitud 4,0.

La sucesión continuó a las 11:34 horas, con un tercer terremoto en Alhendín, de magnitud 4,2 y cinco kilómetros de profundidad.

Los tres movimientos se producen apenas unos días después del terremoto de magnitud 4,8 registrado en la noche del pasado viernes, que fue ampliamente sentido en Andalucía y llegó a percibirse también en Madrid.

El terremoto se siente con intensidad V

El primero de los tres terremotos de este martes, localizado en el entorno de Gójar, ha sido ampliamente sentido en la provincia de Granada. El IGN recoge intensidad V en distintos puntos, entre ellos Anzola, Pinos Puente, Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla).

La intensidad IV-V se alcanza en una larga lista de municipios del área metropolitana, entre ellos Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente, Albolote y Las Gabias.

El movimiento también ha sido percibido fuera de la provincia. El IGN recoge intensidad III en varios puntos de Málaga, entre ellos Vélez-Málaga, Torrox y Algarrobo, además de localidades de Jaén y Almería. En Málaga capital se ha registrado una intensidad II.

Cierre preventivo de edificios públicos

La sucesión de terremotos ha llevado a la Diputación de Granada a cerrar preventivamente todos sus edificios administrativos, museos y la Ciudad Deportiva.

La institución provincial ha precisado que únicamente permanecerán operativos los centros asistenciales dependientes de la Diputación, con el objetivo de garantizar la atención y los servicios que prestan a sus usuarios.