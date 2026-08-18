Granada no deja de temblar: 20 terremotos en dos horas, tres heridos y la Alhambra y centros comerciales desalojados

Las claves

Las claves Generado con IA Granada ha registrado 19 terremotos en poco más de dos horas, con magnitudes de hasta 4,8, afectando el área metropolitana. Tres personas han resultado heridas, una de ellas menor, y se han desalojado la Alhambra, centros comerciales y varios monumentos por precaución. El Servicio Andaluz de Salud ha suspendido la actividad asistencial no esencial en la provincia para revisar instalaciones tras los temblores. El Metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes como medida preventiva ante la actividad sísmica.

Granada ha vivido este martes una mañana marcada por una intensa sucesión de terremotos.

En poco más de dos horas, entre las 10.37 y las 12.44 horas, se han registrado 19 movimientos sísmicos en distintos puntos del área metropolitana, según el listado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) facilitado durante la jornada.

La secuencia comenzó a las 10.37 horas con un terremoto de 4,8 Mw localizado al noroeste de Gójar, el movimiento de mayor magnitud de la mañana. Apenas dos minutos después, a las 10.39 horas, se registró otro seísmo de 4,2 mbLg al noreste de Gójar.

La actividad no se detuvo ahí. A las 10.53 horas, un terremoto de 3,9 Mw tuvo su epicentro al noreste de Churriana de la Vega y, casi una hora después, a las 11.34 horas, otro movimiento alcanzó los 4,3 mbLg al norte de Alhendín.

Después se sucedieron numerosos temblores, aunque de menor magnitud, en distintos municipios del cinturón metropolitano, entre ellos Armilla, La Zubia, Ogíjares, Alhendín, Las Gabias y Gójar. El último de los movimientos incluidos en el registro facilitado se produjo a las 12.44 horas, con una magnitud de 2,0 mbLg al suroeste de Alhendín.

La sucesión sísmica ha tenido consecuencias visibles en la provincia y ha obligado a activar numerosas medidas preventivas.

Por el momento, tres personas han resultado heridas, en principio de carácter leve, según la información trasladada por la Junta de Andalucía. Una de ellas, una menor, ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario.

No se han comunicado inicialmente daños personales de consideración, aunque los servicios de emergencia mantienen desplegados efectivos para comprobar posibles daños en edificios e infraestructuras.

La Guardia Civil ha desplegado patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Usecic, de Tráfico y del Seprona para atender las incidencias que puedan producirse, colaborar en las revisiones y acordonar preventivamente aquellas zonas en las que se detecte algún riesgo.

La Alhambra, desalojada

Uno de los principales efectos de los terremotos ha sido el desalojo preventivo de la Alhambra, mientras se revisa el estado del conjunto monumental.

La decisión afecta a uno de los principales reclamos turísticos de Granada y se adopta como medida de precaución ante la sucesión de movimientos registrados durante la mañana.

También han sido desalojados preventivamente los centros comerciales Nevada Shopping y Granaita, donde la Guardia Civil está colaborando para garantizar que las evacuaciones se desarrollen de forma ordenada y segura.

La actividad sísmica también ha llevado a la Archidiócesis de Granada a decretar el cierre preventivo de la Catedral hasta que puedan realizarse las revisiones oportunas. La medida afecta a la exposición Kerygma. El arte de evangelizar, que alberga el templo mayor.

Permanecen igualmente cerrados de forma preventiva la Parroquia del Sagrario-Catedral, la Capilla Real, el Monasterio de la Cartuja y la Abadía del Sacromonte, otros espacios patrimoniales de gran afluencia turística.

El SAS suspende la actividad no esencial

La Junta de Andalucía ha adoptado también una de las medidas de mayor alcance. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha suspendido durante la tarde de este martes la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de toda la provincia de Granada, con carácter preventivo y por motivos de seguridad.

La decisión permitirá facilitar la revisión y evaluación de las instalaciones sanitarias y será reevaluada durante la tarde en función de cómo evolucione la situación.

La actividad urgente y oncológica se mantiene, al igual que la atención sanitaria esencial.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia y ha asegurado que todas las decisiones adoptadas tienen como prioridad garantizar la seguridad de ciudadanos, pacientes y profesionales.

El Metro reduce la velocidad

Los terremotos también han afectado al funcionamiento del Metro de Granada, que ha reducido la velocidad de sus trenes como medida preventiva ante los movimientos sísmicos registrados en la capital y su área metropolitana.

La medida se mantiene mientras se realiza el seguimiento de la situación y se comprueba el estado de las infraestructuras.

Los datos registrados durante la mañana dibujan una secuencia especialmente activa. En poco más de dos horas se han sucedido 19 terremotos, con epicentros localizados en diferentes puntos del área metropolitana.

Los movimientos de mayor magnitud han sido el 4,8 de Gójar, el 4,3 de Alhendín y el 4,2 nuevamente en el entorno de Gójar, además del terremoto de 3,9 registrado en Churriana de la Vega.

Por el momento, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y la información oficial mientras continúan las comprobaciones sobre posibles daños.