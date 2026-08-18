Algeciras iza la bandera de Ceuta en el ayuntamiento: "Tenemos a los ceutíes muy cerca y sufrimos con ellos"

La Casa Consistorial de Algeciras, con la enseña de Ceuta izada Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Algeciras ha izado la bandera de Ceuta junto a la local como muestra de solidaridad tras los asaltos en la frontera con Marruecos. Los sucesos del 30 y 31 de julio, en los que unas 70.000 personas cruzaron la frontera en Ceuta, han tenido impacto también en Algeciras. El alcalde José Ignacio Landaluce expresó su apoyo a los ceutíes y al presidente Juan Jesús Vivas en estos momentos difíciles. Ceuta y Algeciras comparten lazos culturales y geográficos, además de una población multicultural de origen magrebí.

El Ayuntamiento de Algeciras ha izado la bandera de Ceuta junto a la enseña local en una muestra de solidaridad con el pueblo ceutí a casi 20 días de la oleada de asaltos que sufrió la frontera con Marruecos.

Los sucesos de los días 30 y 31 de julio, cuando penetraron en territorio español alrededor de 70.000 personas han dejado huella también en la localidad gaditana, situada al otro lado del Estrecho de Gibraltar y hermanada con Ceuta.

Mientras en la ciudad autónoma siguen lidiando con el deterioro de la situación y la presencia todavía de unos 5.000 inmigrantes irregulares, Algeciras ha querido enviar su "cariño" con este gesto.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha explicado en una nota que "tener junto a nosotros izada su bandera es un señal de que tenemos a los ceutíes muy cerca y sufrimos con ellos, por lo que les hacemos llegar el abrazo de la sociedad algecireña y el deseo de que cuanto antes se restablezca la normalidad más absoluta en la Perla del Mediterráneo".

Asimismo ha manifestado su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas al frente, "en unos momentos tan terribles y complicados como son estos por los que están atravesando".

Además de compartir 'vecindario' a uno y otro lado del Estrecho, y de su carácter fronterizo, a Ceuta y Algeciras les une un fuerte factor multicultural, con una amplia población de origen magrebí.