El sistema Copernicus rebaja el incendio de Niebla de 38.000 a 33.000 hectáreas quemadas, el segundo mayor de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El satélite Copernicus fija en 33.000 hectáreas la superficie quemada en el incendio de Niebla, menor a la estimación inicial de 38.000. El incendio de Niebla es el segundo mayor registrado en Andalucía, solo superado por el de Riotinto, que calcinó 34.000 hectáreas. El dispositivo de emergencia movilizó a más de 1.100 efectivos y numerosos medios aéreos y terrestres ante condiciones meteorológicas adversas. La gestión del incendio genera críticas sindicales y de la oposición, mientras la Junta defiende la inversión y la prevención en el Plan Infoca.

La medición definitiva realizada por el programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada por el incendio forestal de Niebla frente a la cifra inicialmente estimada.

De este modo, no serían finalmente 38.000 hectáreas, por lo que quedaría como segundo mayor incendio de la historia de Andalucía tras el de Riotinto, que calcinó 34.000 hectáreas en una superficie muy similar a la de este nuevo fuego que se ha desarrollado entre Huelva y Sevilla.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Ha explicado que dentro del perímetro se ha conservado vegetación que no han ardido: "Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona".

El consejero de Emergencias ha enfatizado la magnitud del dispositivo desplegado durante los diez días de trabajo para combatir un incendio que presentó condiciones especialmente adversas en una entrevista concedida a Onda Cero Sevilla.

"El incendio de Niebla ha reunido numerosas dificultades como cambios continuos de viento, temperaturas muy elevadas, baja humedad, episodios de comportamiento extremo, inversión térmica, actividad convectiva, focos secundarios a gran distancia y reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego", ha explicado.

En los momentos de mayor despliegue, el operativo llegó a movilizar más de 1.100 efectivos, junto a 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres, conformando uno de los mayores dispositivos desplegados para hacer frente a este incendio forestal.

Antonio Sanz ha incidido en que "se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones y creo que se ha dado respuesta a un incendio que, si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca".

El Plan Infoca, en cuestión

Desde los sindicatos y la oposición parlamentaria se viene criticando la gestión de incendios. Para CCOO-A, el servicio del Plan Infoca afronta una etapa "crítica" por la falta de cobertura de plazas.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha pedido la convocatoria de un pleno "urgente y extraordinario" para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé explicaciones" sobre el incendio forestal de Niebla.

"El Gobierno tiene que contarnos qué es lo que ha pasado, cómo lo han gestionado y por qué se ha hecho tan mal, por qué no han pedido ayuda antes y por qué un incendio que parecía que no iba a ser grave se ha descontrolado absolutamente", ha asegurado la portavoz socialista.

El vicepresidente Sanz, en cambio, defiende que "en Andalucía se invierte más en prevención que en extinción y eso que hemos duplicado el presupuesto del Plan Infoca desde que gobierna Juanma Moreno"

Además se ha renovado "el 85 por ciento de las autobombas y contratado 43 medios aéreos, siendo la comunidad con diferencia que tiene más medios y más capacidades con 4.700 bomberos forestales".

Andalucía, asegura, es la única comunidad autónoma que mantiene contratado a su personal de extinción durante los 365 días del año. No obstante, recuerda, "cerca del 95% de los incendios forestales tienen su origen en la acción humana".

El incendio se encuentra estabilizado, evolucionando favorablemente y sin frentes activos que provoquen su avance. Los trabajos se centran ahora en alcanzar su control definitivo mediante actuaciones manuales a lo largo del perímetro, que, aunque se encuentra asegurado, presenta zonas inaccesibles para la maquinaria pesada.

Paralelamente, el dispositivo continúa realizando labores de enfriamiento y liquidación en aquellos puntos que aún mantienen calor residual en el interior de la superficie afectada, con el objetivo de evitar cualquier posible reactivación.

En estos momentos EMA Infoca mantiene desplegados sobre el terreno 70 efectivos de los 600 desplazados allí, junto con cuatro autobombas, la Unidad Médica, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y el Módulo de Oficina Técnica, que continúan realizando tareas de seguimiento, vigilancia y consolidación del perímetro para garantizar la evolución favorable del incendio.