Un preso muere en la cárcel de Huelva tras incendiarse su celda y el sindicato CSIF alerta de falta de funcionarios

Las claves

Las claves Generado con IA Un preso murió tras incendiarse su celda en la prisión de Huelva el pasado 12 de agosto. El incendio obligó a atender a un preso de la celda contigua y a cuatro funcionarios por inhalación de humo. El sindicato CSIF destaca que la rápida actuación de los funcionarios evitó una tragedia mayor. CSIF alerta sobre la falta de personal en la prisión, que funciona con un 133% de ocupación y pide más recursos y dispositivos de seguridad.

Un incendio en la cárcel de Huelva ha provocado un preso fallecido.

Un interno de la prisión provincial de Huelva murió el pasado miércoles 12 de agosto después de que su celda se incendiara, por causas que aún se desconocen. Además, tanto el preso de la celda contigua, así como cuatro funcionarios de prisiones, tuvieron que ser atendidos en la enfermería por inhalación de humo.

Así lo han confirmado desde Instituciones Penitenciarias sobre una información remitida por el sindicato CSIF en la que explicaba que los trabajadores lograron vaciar la galería y rescatar al interno que se encontraba en la celda donde se originó el fuego.

Señala Instituciones Penitenciarias que los hechos sucedieron sobre las 20,30 horas del pasado 12 de agosto, cuando saltó la alarma de incendios por un fuego originado en una celda, en cuyo interior se encontraba uno de los reos.

De este modo, los funcionarios de prisiones acudieron con los equipos de extinción de fuegos, así como evacuaron a los demás internos de la galería para evitar más afectados.

Los funcionarios evitaron algo peor

Por su parte, desde el CSIF apuntan que "la rápida y eficaz actuación de los funcionarios de prisiones evitó una tragedia múltiple" e indican que el incidente se produjo en el departamento de aislamiento.

La organización sindical ha trasladado sus "mejores deseos" para "una pronta recuperación" de los funcionarios heridos y reconoce "la labor desempeñada, que permitió evitar consecuencias aún más graves".

Asimismo, los trabajadores han agradecido "el apoyo recibido por parte de la Dirección del centro", que "permaneció junto a ellos durante una maratoniana jornada de trabajo destinada a restablecer el orden y la normalidad en el departamento afectado", remarca CSIF.

De otro lado, el sindicato subraya que este incidente "evidencia que la plantilla de la prisión onubense es claramente insuficiente" ya que el Centro Penitenciario de Huelva "alberga actualmente a 1.340 internos, una ocupación cercana al 133 por ciento de su capacidad", por lo que, firma, "esta carencia de efectivos es más notoria durante los periodos vacacionales y afecta especialmente a las áreas de vigilancia y asistencia sanitaria".

Asimismo, reclama medios coercitivos "adecuados a la realidad penitenciaria actual", incluidos "dispositivos eléctricos de control, como pistolas táser, para afrontar incidentes graves con mayores garantías tanto para los trabajadores como para los internos y garantizar la seguridad, la atención sanitaria y el correcto funcionamiento de las instalaciones".