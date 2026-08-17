Muere el bebé de la mujer embarazada tiroteada en Isla Cristina en un presunto ajuste de cuentas entre clanes

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Las claves Generado con IA Muere el bebé de una mujer embarazada de ocho meses tras un tiroteo en Isla Cristina que ya había acabado con la vida de la madre y un menor de 16 años. El ataque, que dejó también dos heridos (uno grave), se atribuye a un posible ajuste de cuentas entre clanes. Los agresores huyeron en motocicleta y trataron de quemar el vehículo en un pinar cercano para despistar a las autoridades. El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno han apelado a la calma tras el violento suceso.

El bebé que esperaba la mujer de 39 años embarazada de ocho meses, asesinada junto a su madre de 62 años y un menor de 16 años durante un tiroteo la noche del domingo en Isla Cristina, ha fallecido.

El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno en Huelva han hecho este lunes un llamamiento a la "calma" tras el tiroteo acaecido este domingo en esta localidad costera, que se ha saldado con la muerte de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también ha muerto finalmente, así como la madre de la misma y un menor de 16 años.

Además, los hechos se han saldado con dos heridos, uno de ellos de gravedad, el hijo de la fallecida de 39 años.

Así lo han confirmado en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Ayuntamiento costero, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.

Los representantes políticos han informado sobre los pormenores del suceso registrado sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga.

Según ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Huelva, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, que estaría relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital, aunque ha subrayado que "no se descartan otras hipótesis".

Asimismo, han informado de que, tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio "para distraer la atención" en su huida, que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.