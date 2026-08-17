Isla Cristina, blindada tras el ajuste de cuentas que deja tres muertos: "Había una barbaridad de casquillos, era dantesco"

Las claves

Las claves Generado con IA Un tiroteo en Isla Cristina dejó tres muertos: una mujer, su hija embarazada y un menor de 16 años. El ataque, atribuido a un ajuste de cuentas entre clanes, ocurrió en la barriada del Rocío y los autores incendiaron un pinar para facilitar su huida. Las víctimas están relacionadas con el clan de 'El Baba', cuyo enfrentamiento con otro grupo ya había generado violencia previa en la zona. El pueblo se encuentra blindado y las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo para localizar a los responsables.

Un ajuste de cuentas con tres muertos ha alarmado al tranquilo pueblo costero de Isla Cristina en plenas vacaciones de verano.

En la noche de este domingo, en torno a las 20:00, se registraba un tiroteo en la barriada del Rocío de la localidad onubense. Dos encapuchados en motocicleta abrían fuego, matando a tres personas: una mujer, su hija embarazada y un menor de 16 años.

Los responsables se dieron a la fuga y quemaron un pinar para intentar distraer a las fuerzas de seguridad y facilitar la huida.

La localidad ha amanecido este lunes blindada mientras intentan esclarecerse unos hechos que parecen tener relación con la guerra de clanes de la barriada de El Torrejón, en Huelva, desde 2024.

"La alarma en el pueblo es muy grande", ha confesado en una entrevista en Canal Sur el alcalde del municipio, Genaro Orta. El primer edil ha calificado de "dantesca" la escena del crimen, donde había "una barbaridad de casquillos".

Orta espera que se atrape pronto a los responsables del crimen y "las aguas vuelvan a su cauce" en este pueblo costero, que, según los primeros indicios, se ha convertido en escenario de la guerra de clanes desatada en El Torrejón.

Debido a este hecho, la Policía Nacional ha reforzado su presencia en la capital onubense, no solo en dicha barriada mientras la Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda para localizar a los autores del tiroteo.

Por su parte, el presidente andaluz Juanma Moreno ha lamentado en la red social 'X' que "el crimen gana terreno" y ha pedido más al Gobierno central: "Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía".

La huella de 'El Baba'

El conflicto se remonta al 10 de septiembre de 2024, cuando una persona falleció por un tiroteo a manos del cabecilla conocido como 'El Baba', que fue posteriormente localizado y detenido en Gijón por la Policía Nacional.

El Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

Con motivo de este enfrentamiento, el clan se trasladó a Isla Cristina y tanto aquí como en El Torrejón se vienen registrando tiroteos desde entonces.

Las dos mujeres fallecidas, de 39 años y embarazada, y de 62, y un menor de edad herido grave este domingo en Isla Cristina estarían relacionadas con una de las familias en disputa. Según la Guardia Civil, serían la suegra y la hermana de 'El Baba', mientras que el herido es su sobrino.

El menor de edad fallecido no tendría ninguna relación con los hechos y se habría visto sorprendido por el tiroteo en plena vía pública.