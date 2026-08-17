Guardias civiles señalan a Marlaska tras el tiroteo en Isla Cristina y piden recuperar el cuerpo antinarco que disolvió

Imagen de dos agentes en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Cristina, en foto de archivo. Guardia Civil EP

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas, incluyendo un menor, han muerto en un tiroteo en Isla Cristina, presuntamente por un ajuste de cuentas entre clanes vinculados al narcotráfico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles responsabiliza al Ministerio del Interior y a Grande-Marlaska por el "abandono operativo y humano" de los agentes en el sur de España. La AUGC exige recuperar el cuerpo antinarco OCON-Sur, refuerzo de medios y la declaración de Zona de Especial Singularidad para varias regiones afectadas por el narcotráfico. La Policía Nacional ha reforzado la presencia policial en Huelva tras el tiroteo, mientras la Junta de Andalucía reclama más medios para combatir la criminalidad.

El tiroteo sucedido en la noche de este domingo en el barrio del Rocío, en el municipio onubense de Isla Cristina, en el que tres personas han muerto, en lo que parece ser un ajuste de cuentas entre familias vinculadas con el narcotráfico ha provocado la reacción de la principal asociación de la Guardia Civil.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha sido una de las primeras en reaccionar al crimen de Isla Cristina. La asociación ha reclamado de nuevo un refuerzo urgente de medios y efectivos para hacer frente al narcotráfico, tras el tiroteo ocurrido este domingo en Isla Cristina, que se saldó con tres fallecidos, entre ellos un menor.

En concreto, este triple asesinato, ha provocado que desde la asociación de agentes del Instituto Armado se responsabilice directamente a la cúpula del Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska por el abandono operativo y humano que padecen los agentes destinados en el sur de la península.

La Junta de Andalucía también ha pedido más medios y control de este tipo de criminalidad.

"Es absolutamente inaceptable, insoportable, se está creando una alarma social. Los ciudadanos no pueden vivir con miedo en sus calles. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico es una competencia exclusiva del Gobierno de España", ha declarado la portavoz Carolina España.

Aunque todavía está en fase de investigación inicial, las primeras pesquisas apuntan a que el suceso podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas entre clanes vinculados al tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, la asociación ha recordado que ya alertó hace años de los riesgos derivados del desmantelamiento del OCON-Sur en 2022, una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, y solicitan que se recupere este cuerpo antinarco

Denuncian ausencia de medios

Desde AUGC sostienen que la desaparición del OCON-Sur privó al sur de España de una de sus principales herramientas para combatir a las organizaciones criminales.

"Mientras se insiste desde los despachos oficiales en que la seguridad está plenamente garantizada, los guardias civiles en la calle seguimos enfrentándonos a organizaciones criminales fuertemente armadas con menos efectivos de los necesarios y con medios que llegan tarde", denuncian desde la principal asociación de agentes del Instituto Armado.

🚨 Tres personas asesinadas en Isla Cristina (Huelva), entre ellas un menor, en lo que apunta presuntamente a un ajuste de cuentas entre clanes del narcotráfico.



💚 Desde @AUGC_Comunica lo advertimos antes que nadie: desmantelar el OCON-Sur en 2022 dejó al sur sin su principal… — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) August 16, 2026

La asociación considera que el tiroteo registrado en Isla Cristina vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar los medios y efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Entre sus principales reivindicaciones, la AUGC reclama que Huelva, el entorno del Guadalquivir, todo el litoral andaluz y Baleares sean declarados Zona de Especial Singularidad, una medida con la que pretende mejorar las condiciones laborales de los agentes destinados en territorios especialmente golpeados por el narcotráfico.

AUGC también exige un refuerzo de las plantillas, más medios marítimos operativos, el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo y una mayor protección jurídica para los agentes que participan en operaciones contra las organizaciones criminales.

Huelva refuerza la presencia policial

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en Huelva capital tras este tiroteo mortal, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

No solo se ha reforzado en la zona de El Torrejón, el barrio donde se produjo un tiroteo en 2024, que podría estar relacionado con el de ahora, sino que la presencia de efectivos se ha visto aumentada en todo el perímetro de la capital onubense.

Según ha detallado a Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas son la suegra y la hermana de 'El Baba', el presunto autor de un tiroteo registrado en esta zona en septiembre de 2024 que se saldó con una persona fallecida. Además, el herido grave es su sobrino.

Asimismo, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona, aunque no se descarta "ninguna hipótesis". En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.