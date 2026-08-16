Los movimientos sísmicos se repetirán los próximos días en Granada: Moreno pide calma y precaución a la población

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. Francisco J. Olmo / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente Juanma Moreno advierte que es probable que se repitan movimientos sísmicos en Granada en los próximos días y semanas. El primer terremoto, de magnitud 5, tuvo su epicentro en Alhendín; otro seísmo de magnitud 3,1 se registró en Armilla la noche del domingo. No se han producido daños importantes ni víctimas mortales por el terremoto de mayor magnitud. Voluntarios del Colegio de Arquitectos colaboran con la agencia de emergencia para revisar edificios con posibles grietas o deformidades.

Granada está en alerta por los terremotos registrado este fin de semana y las réplicas que le han sucedido. Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que es "muy probable y previsible" que se repitan los movimientos sísmicos.

El primer terremoto fue de magnitud 5 registrado y ocurrió la pasada madrugada del sábado con epicentro en Alhendín (Granada) y el segundo seísmo de magnitud 3,1 localizado en Armilla durante la noche de este domingo.

Moreno ha hecho hincapié en que en los próximos días e incluso semanas habrá temblores y réplicas en la provincia, como las últimas que se han producido durante la madrugada de este domingo.

"Pedimos a los ciudadanos que si sienten algún temblor, ya conocen el manual de cómo hay que comportarse", ha señalado. Además, ha señalado que es importante "ser precavidos" ante esta situación.

Daños causados por el terremoto

En este sentido, Moreno ha aclarado que el terremoto de magnitud 5 de Alhendín no ha provocado daños importantes ni se han registrado víctimas mortales, a pesar de su preocupante escala y en comparación con los seísmos ocurridos en Venezuela y Colombia.

Asimismo, el presidente ha querido agradecer la labor de los voluntarios del Colegio de Arquitectos que trabajan con la agencia de emergencia, quienes van a ayudar también a supervisar aquellas dudas que tengan ciudadanos y aquellos edificios que presenten algún tipo de deficiencia, "para ver si es de carácter estructural esa deficiencia o simplemente coyuntural".

"Ese trabajo ya se está haciendo y se va a seguir haciendo para revisar aquellos edificios que puedan presentar grietas o algún tipo de deformidad", ha explicado Moreno.