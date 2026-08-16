Granada vuelve a temblar de madrugada: un seísmo de 3,1 se convierte en la más fuerte tras el terremoto de magnitud 5

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. Francisco J. Olmo / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un seísmo de magnitud 3,1 sacudió Armilla (Granada) a las 4:40 de la madrugada, siendo la réplica más intensa tras el terremoto de magnitud 5 del sábado. Más de una decena de réplicas se han registrado en las localidades de Ogíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, con magnitudes entre 2,1 y 2,8. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido llamadas desde Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla, pidiendo extremar la precaución. Otras réplicas menores, entre 1,5 y 1,9 de magnitud, se han producido en Ogíjares, Armilla, Gójar, Alhendín y Churriana de la Vega durante la madrugada.

Un temblor a las 4.40 horas de esta pasada madrugada de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada) y a siete kilómetros de profundidad ha hecho saltar las alarmas en la provincia, coronándose así como la réplica del terremoto de hace dos días más intensa.

Cabe recordar que este terremoto tiene como antesala el seísmo de magnitud 5 que se produjo en la pasada madrugada del sábado con epicentro en el municipio granadino de Alhendín y que se dejó sentir ampliamente en casi todas las provincias de Andalucía, salvo Huelva y Cádiz.

Hasta ahora, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, se han registrado más de una decena de réplicas desde entonces. Estas se han producido con mayor intensidad entre las localidades de Oguíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, donde las magnitudes oscilan entre los 2,1 mg y los 2,8 mg.

En Gójar, el seísmo ha comenzado a producirse sobre las 02.50 de la madrugada, con una magnitud de 2,4 y a una profundidad de seis kilómetros; en Armilla, el temblor se ha registrado a las 4.40 horas, con una profundidad de siete kilómetros, en Alhendín, la réplica tuvo lugar sobre las 02.49 horas; mientras que en el municipio de Ogíjares, el temblor se ha registrado a las 04.27 de esta madrugada, con una profundidad de seis kilómetros.

No obstante, cabe destacar que el IGN también ha destacado en su página otras réplicas de menor medida - entre 1,5 mg y 1,9 mg - que se han registrado durante la madrugada de este domingo en las localidades de Ogíjares, con 1,6 mg; Armilla, con 1,5 mg; en Gójar, con 1,9 mg; en Alhendín, con 1,6 mg; y en Churriana de la Vega, con 1,5 mg.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se han recibido llamadas esta noche desde Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla, y han pedido extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias para evitar riesgos.