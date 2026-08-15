Un terremoto de magnitud 5 en Granada hace temblar a casi toda Andalucía y se siente hasta en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) se ha sentido en casi toda Andalucía y otras regiones como Madrid, Murcia, Albacete y Ciudad Real. El seísmo ha sido el quinto registrado en las últimas 24 horas en la provincia de Granada y se produjo a una profundidad de 2 kilómetros. Granada ha sido la provincia más afectada, con 191 municipios donde se notó el temblor, seguida de Málaga con 66 localidades afectadas. En total, el terremoto se ha sentido en 367 localidades de múltiples provincias, con intensidades variables según la cercanía al epicentro.

Vecinos de casi toda Andalucía y de Murcia, Albacete, Madrid y Ciudad Real han sentido cómo la tierra temblaba durante unos instantes pasadas las 01.00 horas de este sábado 15 de agosto. El motivo ha sido un terremoto de intensidad 5 y a 2 kilómetros de profundidad que se ha registrado en el municipio granadino de Alhendín.

Los datos oficiales recogidos por el Instituto Nacional de Geografía son claros. A las 01.04 horas de esta madrugada se ha registrado un terremoto de magnitud 5, con epicentro en el municipio de Alhendín, a una profundidad de 2 kilómetros.

Granada ha sido la provincia en la que más municipios han sentido el terremoto, 191 concretamente, y Málaga ha sido la segunda, donde vecinos de hasta 66 localidades diferentes, tanto de la costa oriental y occidental como del interior, han notado como la tierra se movía.

El seísmo ha sido el quinto en las últimas 24 horas que se ha registrado en la provincia de Granada, según los datos del IGN.

Municipios en los que se ha sentido el terremoto

El terremoto se ha sentido en 367 localidades, de las cuales 191 son de Granada, 66 de Málaga, 41 de Jaén, 26 de Córdoba, 25 de Almería, 6 de Sevilla, 6 de Madrid, 2 de Murcia, 2 de Albacete, 2 de Ciudad Real.

En Granada, con intensidad V en Churriana de la Vega, El Ventorrillo (Cúllar Vega), Híjar (Las Gabias) y Pedro Verde (Las Gabias); con intensidad IV-V en Alhendín, Ambroz (Vegas del Genil), Armilla, Atarfe, Belicena (Vegas del Genil), Bobadilla (Granada), Casas Bajas (Vegas del Genil), Cerrillo de Maracena (Granada), Cájar, Cúllar Vega, Dílar, Gabia la Grande, Granada, Gójar, La Zubia, Lancha del Genil (Granada), Los Llanos (Las Gabias), Montefrío, Ogíjares, Pedro Ruiz (Santa Fe), Purchil, Santa Fe, Santa Juliana (Armilla), Urbanización San Javier (Las Gabias) y Villa de Otura; con intensidad IV en Algarinejo, Barrio de la Vega (Monachil), Benalúa de las Villas, Cenes de la Vega, Cortijo del Aire (Albolote), Cozvíjar, Dúdar, Fuente Vaqueros, Gabia la Chica (Las Gabias), Güevéjar, Huétor Vega, Los Pinillos (Pinos Genil), Maracena, Monteluz (Peligros), Padul, Pinos Genil, Pulianillas (Pulianas), Romilla (Chauchina), Tocón (Íllora) y Valderrubio.

Asimismo, con intensidad III-IV en Albolote, Alfacar, Alhama de Granada, Alomartes (Íllora), Anzola (Pinos Puente), Calicasas, Caparacena (Atarfe), Chimeneas, Cijuela, De la Loma (Albuñuelas), Dúrcal, El Chaparral (Albolote), El Jau (Santa Fe), El Turro (Cacín), Fuente Grande (Alfacar), Huétor de Santillán, Jayena, Jun, La Caleta-Guardia (Salobreña), La Perla de Andalucía (Motril), Las Ventillas (Motril), Los Gitanos (Montefrío), Láchar, Moclín, Mondújar (Lecrín), Monte Almendros (Salobreña), Peñuelas (Láchar), Pitres, Río Seco (Almuñécar), Saleres (El Valle), Santa Cruz del Comercio, Sierra Elvira (Atarfe), Soportújar, Tiena (Moclín), Torre-Cardela, Ugíjar, Víznar y Ácula (Ventas de Huelma); con intensidad III en Aguas Blancas (Dúdar), Albuñuelas, Almuñécar, Arenas del Rey, Bubión, Cacín, Capileira, Chauchina, Cogollos de la Vega, Deifontes, El Hacho (Alamedilla), El Varadero (Motril), Escóznar (Íllora), Guájar-Faragüit, Huétor Tájar, Jérez del Marquesado, La Carrera de la Viña (Algarinejo), La Gorgoracha (Vélez de Benaudalla), La Herradura (Almuñécar), La Malahá, Lanjarón, Las Torres (Huétor Tájar), Lentegí, Lobres (Salobreña), Loreto (Moraleda de Zafayona), Marchena (Dúrcal), Mecina Fondales (La Taha), Monachil, Montillana, Moraleda de Zafayona, Nigüelas, Nívar, Pampaneira, Parque del Cubillas (Albolote), Puerto Lope (Moclín), Pulianas, Puntalón (Motril), Purullena, Quéntar, Restábal, Sierra Nevada (Monachil), Torrenueva (Motril), Urbanización Valle del Puntal (Padul), Venta Nueva (Huétor Tájar), Zafarraya, Zujaira (Pinos Puente), Íllora y Órgiva.

En esta misma provincia con intensidad II-III en Alquería del Fargue (Granada), Barrio San Antonio (Loja), Baza, Benalúa, Colomera, Costa Aguilera (Salobreña), Cádiar, Darro, El Molinillo (Huétor de Santillán), Escúzar, Ferreira, Guadahortuna, Guadix, Gualchos (Gualchos), Güéjar Sierra, Iznalloz, Jete, Lanteira, Loja, Lugros, Mecina-Bombarón, Milanos (Montefrío), Molvízar, Motril, Olivares (Moclín), Playa (Salobreña), Playa Granada (Motril), Salobreña, Talará, Torvizcón, Velilla-Taramay (Almuñécar), Venta Santa Bárbara (Loja), Ventorros de San José (Loja) y Zagra; con intensidad II en Albuñol, Aldeire, Calahonda (Motril), Campotéjar, Carchuna (Motril), Castell de Ferro, Cogollos de Guadix, Diezma, El Bujeo (Loja), El Frontil (Loja), El Pozuelo (Albuñol), Estación de Guadix (Guadix), Huéscar, La Mamola, La Rábita (Albuñol), Manzanil (Loja), Otívar, Pinos del Valle (El Pinar), Píñar, Tózar (Moclín), Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada) y Ítrabo.

En Málaga, con intensidad III-IV en Camarillas (Algarrobo), Maro (Nerja), Monte Azul (Vélez-Málaga) y Torrox Park (Torrox); con intensidad III en Almayate Bajo (Vélez-Málaga), Benajarafe (Vélez-Málaga), Cajiz (Vélez-Málaga), Caleta de Vélez (Vélez-Málaga), Campanillas (Málaga), Cortijos de San Rafael (Frigiliana), Cártama, Cómpeta, El Peñoncillo (Torrox), Generación del 27 (Torrox), La Araña (Málaga), Los Gámez (Málaga), Mezquitilla (Vélez-Málaga), Olías (Málaga), Periana, Río Real (Marbella), Torre del Mar (Vélez-Málaga), Verdiales (Málaga) y Vélez-Málaga; con intensidad II-III en Alameda, Algarrobo-Costa (Algarrobo), Almayate Alto (Vélez-Málaga), Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa (Benalmádena), Benamargosa, La Colina (Torremolinos), El Morche (Torrox), El Tomillar (Vélez-Málaga), Elviria (Marbella), Estación de Cártama (Cártama), Frigiliana, Fuengirola, Guadalmar-San Julián (Málaga), La Cala del Moral (Rincón de la Victoria), Las Lagunas (Mijas), Los Llanos (Torrox), Los Toscanos (Vélez-Málaga), Marbella, Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Santa Rosalía-Maqueda (Málaga), Santana (Benalmádena), Sayalonga, Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria), Torrox, Torrox-Costa (Torrox), Trayamar (Algarrobo) y Los Álamos (Torremolinos); con intensidad II en Antequera, Benagalbón (Rincón de la Victoria), Benalmádena, Benamocarra, Campillos, Cerro del Toril (Torremolinos), Chilches (Vélez-Málaga), Churriana (Málaga), Estepona, Los Marines (Periana), Nueva Andalucía (Marbella), El Pinillo (Torremolinos), Torremolinos y Villanueva del Trabuco.

En Jaén, con intensidad III en Begíjar, La Carolina, Mengíbar y Porcuna; con intensidad II-III en Alcalá la Real, Andújar, Arrayanes-La Cruz-La Laguna (Linares), Bailén, Bedmar, Cazorla, Escañuela, Guadalén (Vilches), Huelma, Ibros, Jaén, La Guardia de Jaén, La Iruela, Lahiguera, Linares, Puente del Obispo (Baeza), Rus, Santa Elena, Solera (Huelma), Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Úbeda; con intensidad II en Arjona, Baeza, Beas de Segura, Castillo de Locubín, Frailes, Jódar, Lopera, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Navas de San Juan, Torredelcampo, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Vilches.

En Córdoba, con intensidad III en Alameda del Obispo (Córdoba) y Peñatejada (Córdoba); con intensidad II-III en Alcolea (Córdoba), Campiñuela Baja (Córdoba), Campo de Aras (Lucena), Castro del Río, Córdoba, El Arenal (Córdoba), El Jardinito (Córdoba), Lucena, Montilla, Morente (Bujalance), Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villafranca de Córdoba; con intensidad II en Baena, Bujalance, Cabra, Cortijo el Rubio (Córdoba), Doña Mencía, El Carpio, La Vega (Priego de Córdoba) y Torres Cabrera (Córdoba).

En Almería, con intensidad III en Benecid (Fondón) y El Mamí (Almería); con intensidad II-III en Adra, Almerimar (El Ejido), Balerma (El Ejido), El Ejido, Huércal-Overa, La Fuensanta-Villa Inés (Huércal de Almería), La Gangosa (Vícar), Puebla de Vícar (Vícar), Roquetas de Mar, Rágol y Santa María del Águila (El Ejido); con intensidad II en Aguadulce (Roquetas de Mar), Almería, Benahadux, Berja, Campillo del Moro (Roquetas de Mar), Chirán (Berja), El Campillo (Adra), El Parador de las Hortichuelas (Roquetas de Mar), La Mojonera, Láujar de Andarax, Urbanización Roquetas de Mar (Roquetas de Mar) y Viator.

En Sevilla, con intensidad II-III en Lora del Río; con intensidad II en Herrera, Morón de la Frontera, Quinto (Dos Hermanas), Sevilla y Écija.

En Madrid, con intensidad II en Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Fuenlabrada, Madrid, Móstoles y Valdemoro.

En Murcia, con intensidad II-III en Calasparra y Caravaca de la Cruz. En Albacete, con intensidad II en Albacete y Riópar. En Ciudad Real, con intensidad II en Ciudad Real y Puertollano.