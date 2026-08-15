El incendio de Niebla se estanca y abre paso al optimismo tras devastar 38.000 hectáreas: 114 desalojados regresan a casa

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Niebla, Huelva, ha calcinado 38.000 hectáreas y su avance se ha estancado tras una semana de lucha. Las labores nocturnas de los efectivos han permitido consolidar las líneas de control y evitar nuevos frentes activos. Se ha autorizado el regreso a casa de 114 vecinos desalojados, aunque 104 personas aún no pueden volver a sus viviendas. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles reactivaciones por el aumento previsto del viento durante la tarde.

La mañana de este sábado ha traído renovadas esperanzas en Huelva. Podríamos estar ante "el principio del fin" del incendio más devastador de la historia de Andalucía tras una semana y 38.000 hectáreas quemadas.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que el fuego se ha estancado y no ha evolucionado en ninguno de los frentes durante la noche.

"Nuestro objetivo era estrangular el incendio para que llegara un momento en el cual, no siguiera avanzando", ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado en Niebla.

El incendio se declaró el 6 de agosto y tras jornadas de "enorme complejidad" puede ir tocando a su fin si se dan las condiciones ideales.

Por lo pronto, la zona ha vivido un ligero respiro de temperaturas, aunque se van a seguir alcanzando los 36 grados. A partir de las 16:00 horas de esta tarde se prevé que el viento role y aumente de intensidad a 40 kilómetros por hora. Sin embargo, señala Sanz, podría ser solo entre las 19:00 y las 20,00 horas, "la franja más delgada de la jornada"

Según el vicepresidente, los efectivos han trabajado durante la noche sobre los puntos calientes y en la consolidación de las líneas de control, con trabajos manuales, con tendidos de agua, con la maquinaria pesada y los bulldozers.

El objetivo, además de evitar la propagación en las zonas más sensibles, es "dedicar los servicios a medios de 'escoba' para atender incidencias que puedan producirse en este caso de reactivaciones puntos calientes".

Aún 104 personas fuera de sus casas

Debido a la mejoría de las perspectivas, se ha autorizado el regreso de 114 vecinos desalojados de cuatro diseminados de Zalamea La Real, El Pozuelo, Membrillo Alto, La Delgada y Monte Romero. Se suman a las 60 personas que pudieron retornar el viernes.

Actualmente hay 52 personas alojadas en albergues, 22 ubicadas en el Teatro Ruíz Tatay de Zalamea La Real y 30 desalojados en el Centro de Participación Activa del Castillo de Las Guardas (Sevilla), lo que suma un total de 104 personas que aún permanecen fuera de sus hogares.

Muchos de estos desalojados han podido hacer visitas puntuales a sus viviendas, bajo autorización y en una franja horaria, pero no pueden regresar a pernoctar en ellas.

El consejero ha asegurado que "están siendo momentos muy sentimentales, de mucha emoción y también de mucha tristeza" para todos, vecinos y servicios de emergencia.