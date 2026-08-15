Granada, en alerta tras el terremoto de magnitud 5: examinan los daños ante posibles réplicas de hasta 3,5

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacudió Granada y varias provincias andaluzas, sin causar daños estructurales graves. Las autoridades inspeccionan los municipios más afectados, donde los daños han sido principalmente superficiales, como grietas y caídas de cornisas. Se mantiene la alerta ante posibles réplicas de hasta 3,5 de magnitud y se recomienda a la ciudadanía seguir indicaciones oficiales y evitar difundir información no confirmada. La Alhambra ha reabierto tras una revisión exhaustiva que confirma que el monumento no ha sufrido daños relevantes por el seísmo.

Granada volvió anoche a 2021 y con mayor intensidad. El terremoto de magnitud 5 a 2 kilómetros de profundidad con epicentro en Alhendín que se registró a las 1.04 horas de esta pasada madrugada se sintió en casi todas las provincias de Andalucía, salvo Cádiz y Huelva.

Ahora, los Ayuntamientos de los municipios en los que se sintió con mayor intensidad, están evaluando las consecuencias del mismo sin que se hayan registrado graves daños.

Al mismo tiempo que se mantienen alerta porque cabe la posibilidad de que se produzcan réplicas, al igual que ocurrió en 2021, cuando se registró un terremoto en la provincia de magnitud 4,5.

Así, el responsable de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha explicado que estas réplicas podrían llegar a sentirse en Granada capital y varios municipios del área metropolitana que serán de entre 3 y 3,5 de magnitud.

Alhendín, Armilla, Las Gabias, La Zubia, Churriana de la Vega y el sur de Granada capital, concretamente en el barrio de El Zaidín, son las zonas en las que se están realizando inspecciones para valorar los daños, descartando, por el momento, daños "estructurales".

"No hay daños estructurales", ha tranquilizado el diputado, que apunta a cornisas, cristales y grietas que, sólo en algunos casos, obligaron a desalojos "preventivos", aunque ya esos vecinos están de vuelta en sus domicilios.

Consecuencias del terremoto de Granada. EFE/ Pepe Torres

Si en alguna de las inspecciones que se están realizando actualmente se detectaran daños estructurales, tomarán medidas ya que las réplicas que se esperan podrían "incrementar" dichos daños.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Mariano del Pozo, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, ha explicado que inmediatamente después del seísmo desde el Consistorio coordinaron "un pequeño gabinete de crisis" para evaluar y cuantificar los daños en la localidad.

Además, ha explicado que “los daños que ha habido en esta situación han sido daños superficiales, que son fisuras, grietas, alguna cornisa caída, pero por suerte ninguna casa se ha derrumbado”.

El edil ha destacado la respuesta de la ciudadanía ante la situación vivida durante la madrugada, al tiempo que ha reconocido que no recuerda haber vivido "un temblor tan grande" que "ha tirado muchos cuadros o ha causado grietas en techos".

El concejal ha subrayado que la población de Alhendín, cercana a los 11.000 habitantes, ha demostrado conocimiento sobre cómo actuar ante este tipo de eventos sísmicos.

"Ya llevamos mucho tiempo sufriendo seísmos y la gente sabe cómo actuar", ha indicado Del Pozo, quien ha añadido que cuando estuvo en la calle a las cinco de la mañana vio a ciudadanos que "estaban todos reunidos en la calle, viendo la situación, pero actuando con mucha serenidad y mucha tranquilidad".

Desde Protección Civil de Granada se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y actuar con serenidad; seguir las recomendaciones oficiales de autoprotección.

Además, piden a la población que evite difundir información no contrastada; y consultar exclusivamente fuentes oficiales y canales de información verificados, especialmente los del Ayuntamiento de Granada y del Servicio Local de Protección Civil.

Reabre la Alhambra tras el terremoto

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada ha reabierto las puertas del conjunto monumental a las 11.00 horas de este sábado tras el episodio sísmico de magnitud 5 de la madrugada de este sábado, y tras comprobar que sus estructuras históricas no han sufrido consecuencias de importancia.

Desde la Alhambra señalan que se ha realizado una primera revisión de sus espacios patrimoniales por parte de los equipos especializados del monumento, quienes junto con el equipo de bomberos, han confirmado que tanto los palacios, murallas y demás estructuras históricas como las zonas ajardinadas no han detectado incidencias relevantes.

El Patronato de la Alhambra y Generalife asegura que su equipo técnico permanece "en constante labor de inspección, supervisión y seguimiento preventivo de todo el conjunto monumental, con el fin de garantizar la protección de este enclave único".

Como parte de este protocolo permanente de vigilancia, se continúa evaluando de manera periódica el comportamiento de las estructuras y de los espacios verdes, sin que hasta el momento se hayan identificado incidencias relevantes relacionadas con los recientes terremotos.

Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía

La Junta de Andalucía mantiene activo el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1.

"Esta activación nos permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios", ha explicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Algunos de los ciudadanos que han llamado al teléfono 112 indicaron que se habían producido grietas, se habían caído elementos como cornisas, cascotes, muros y se habían registrado desperfectos en algunos edificios.

"Los bomberos y la Policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños para impedir el tránsito por sus inmediaciones y evitar nuevos riesgos. Pedimos a la ciudadanía que respete estas señalizaciones y no se acerque a las zonas afectadas", según Sanz.