El fuego consume Huelva: el 60% de los municipios ha sufrido incendios o conatos en 2026, entre ellos Niebla

Columna de humo provocada por un incendio de este verano en Huelva. María José López EP

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla ha arrasado más de 38.000 hectáreas y es el más devastador registrado en Andalucía. En 2026, 48 de los 80 municipios de Huelva han sufrido incendios o conatos, lo que supone el 60% de la provincia. El fuego ha obligado al desalojo preventivo de más de 700 personas y ha llegado a afectar municipios de Sevilla. En Lucena del Puerto se han producido cinco incendios en 15 días, con sospechas de que hayan sido provocados intencionadamente.

El verano de 2026 difícilmente se podrá olvidar en la provincia de Huelva, que se encuentra ahora cercada por el incendio de Niebla, que ya ha arrasado más de 38.000 hectáreas.

Se trata ya del fuego más devastador de la historia en Andalucía por extensión. Pero además de esta catástrofe, las alarmas no han cesado de sonar este año en la provincia.

Hasta 48 de los 80 municipios onubenses han registrado algún incendio o conato desde el inicio de 2026, según los datos de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. Es decir, seis de cada diez han sufrido algún episodio relacionado con el fuego.

Ya antes de declararse el incendio de Niebla, Huelva afrontaba un verano especialmente complicado. Este fuego, que se originó el 6 de agosto, ha obligado al desalojo preventivo de más de 700 personas.

No solo ha azotado la provincia de Huelva sino que ha entrado esta semana en la provincia de Sevilla, cercando el término municipal de Aznalcóllar y otras localidades.

Supera a todas las provincias andaluzas

Huelva, es sin duda, la provincia andaluza donde más se han tenido que desplegar los efectivos que combaten los incendios, con más de 150 intervenciones, lo que supera con claridad las actuaciones realizadas en el resto de Andalucía, ya que le siguen Málaga, con 105; Córdoba, con 91; y Sevilla, con 78.

Los incendios han alcanzado prácticamente todas las comarcas de la provincia, desde el litoral y el entorno de Doñana hasta el Andévalo y la Sierra.

El primer incidente forestal del año se produjo el 2 de febrero en Rosal de la Frontera y el último de los contabilizados se declaró el 10 de agosto en Villanueva de las Cruces, aunque se pudo contener pasadas las horas.

El municipio que más intervenciones ha acumulado es Almonte, con 24, seguido de Gibraleón, con 15; Lucena del Puerto, con 13, y Moguer, con 12. Niebla, epicentro del incendio que mantiene en vilo a la provincia, había sufrido además otros cuatro incendios o conatos antes del actual.

Varios incendios importantes

Los episodios más graves se han concentrado en puntos muy diferentes de Huelva: Doñana, las Marismas del Odiel, el litoral de Lepe, el Andévalo, la Sierra y el Condado.

Algunos incendios han quedado limitados a decenas o cientos de hectáreas. Otros han superado el millar. El de Villanueva de los Castillejos rebasó las 5.000 hectáreas de perímetro afectado.

Pero Niebla ha multiplicado la escala: más de 38.000 hectáreas afectadas en poco más de una semana, varios frentes activos y un fuego que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia y a adoptar medidas preventivas en Huelva y Sevilla.

Este último incendio, que se originó en el paraje Raboconejo, se ha convertido en uno de los más importantes que se han producido en los últimos años en la provincia onubense.

El perímetro se ha extendido por diferentes zonas de la provincia y en la aledaña Sevilla y ha obligado a adoptar medidas preventivas en varios núcleos de población.

Entre los municipios y núcleos afectados se encuentran Niebla, Villarrasa, Berrocal y Zalamea la Real, además de las localidades y pedanías de Las Delgadas, Monte Sorromero, El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego, estas últimas vinculadas a El Madroño.

Máxima vigilancia

Respecto al incendio de Niebla, todavía no se han aclarado los hechos, ya que según informó el delegado del gobierno en Huelva, Francisco Toscano, las pesquisas de la investigación se encuentran aún "en un punto muy inicial", por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

Sin embargo, en algunos municipios de la provincia, como es el caso de Lucena del Puerto, se ha vivido una auténtica oleada de fuegos, con cinco incendios forestales declarados en tan solo 15 días.

Esta situación no resulta normal para las autoridades, lo que elevó el nivel de preocupación, especialmente por parte de los responsables políticos del municipio, que creen que estos fuegos pudieran ser intencionados.

El propio alcalde de la localidad, Álvaro Regidor, señaló en una rueda de prensa sobre las fiestas patronales, que existía una sospecha de que eran "intencionados", debido a que siempre se producían sobre la misma hora, y en el mismo perímetro.

Regidor señaló que estos incendios son "la principal preocupación" del consistorio, lo que ha llevado a que intenten por todos los medios que tienen a su disposición lograr esclarecer los hechos, por lo que se está patrullando la zona, con la intención de descubrir lo que está sucediendo.