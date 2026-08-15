Activan la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico de Andalucía por un terremoto de magnitud 5 en Granada

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia del Plan ante Riesgo Sísmico tras un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, Granada. El seísmo, registrado a la 1:04 de la madrugada, no ha provocado daños personales, pero ha causado grietas y desprendimientos en varios edificios. Más de 200 llamadas se han recibido en el 112 desde numerosas localidades de Granada y otras provincias andaluzas afectadas por el temblor. Se recomienda a la población mantener la calma, evitar zonas dañadas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y autoprotección.

La Junta de Andalucía activa el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1. Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, tras el seísmo de magnitud 5, registrado a las 1:04 horas de esta madrugada con epicentro en Alhendín (Granada). Hasta el momento, no hay constancia de daños personales.

"Esta activación nos permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios", ha explicado el vicepresidente primero.

El teléfono 112 ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría de ellas procedentes de la provincia de Granada, pero también desde todas las demás, salvo Huelva y Cádiz.

Se han recibido avisos desde localidades como Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada, Armilla, Motril o Cenes, entre muchas otras.

Además, el 112 ha recibido llamadas desde otras localidades como Almería, Sevilla, Málaga capital y municipios de su provincia como Torrox, Vélez-Málaga, Fuengirola, Algarrobo o Rincón de la Victoria; desde Córdoba capital y localidades como Almodóvar del Río o Bujalance y también desde los municipios jienenses de Linares, Andújar o La Carolina, entre otros.

Algunos de los ciudadanos que han llamado al teléfono 112 han indicado que se han producido grietas, se han caído elementos como cornisas, cascotes, muros y se han registrado desperfectos en algunos edificios.

"Los bomberos y la Policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños para impedir el tránsito por sus inmediaciones y evitar nuevos riesgos. Pedimos a la ciudadanía que respete estas señalizaciones y no se acerque a las zonas afectadas" ha detallado Antonio Sanz.

El consejero también ha apuntado: "hemos activado al GAVE, el Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía, para evaluar y cuantificar los posibles daños en los edificios. Mantenemos, además, contacto permanente con el Instituto Andaluz de Geofísica para seguir la evolución de la actividad sísmica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas".

Consejos a la población

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recuerda que los terremotos no se pueden predecir, pero la ciudadanía puede aprender a protegerse siguiendo unos consejos de autoprotección.

En caso de terremoto hay que mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada.

Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, ya que al entrar y salir de los edificios es cuando se producen muchos accidentes, por ello hay que alejarse de fachadas.

En este sentido, el vicepresidente primero ha subrayado: "Si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, evita entrar y salir del edificio innecesariamente y no uses el ascensor. Si observas grietas o desperfectos, aléjate de la zona y sigue las indicaciones de los servicios de emergencia".

El consejero ha recordado, asimismo, que en la calle hay que mantenerse apartado de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes y otros elementos que puedan desprenderse. "No te detengas a mirar ni a hacer fotografías en las zonas dañadas, porque podrían producirse nuevas caídas y resultar herido. Deja libres los accesos para facilitar el trabajo de los equipos de intervención", ha insistido.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Disponer en casa de un silbato a mano puede ser de ayuda en caso de desplomes. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. Disponer en casa de un silbato a mano puede ser de ayuda en caso de desplomes.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de fachadas, cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Si el terremoto sorprende a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Una vez acaba la sacudida, se debe comprobar que no hay heridos, en caso de haberlos se debe examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etc....).

Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.