Terremoto en Andalucía: Granada registra un temblor de magnitud 3,7 "ampliamente" sentido por la población

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 3,7 se ha sentido ampliamente en Granada y su área metropolitana. El epicentro del sismo se localizó en la localidad de La Zubia, a cinco kilómetros de profundidad. El temblor, de intensidad IV, fue percibido principalmente dentro de edificios, pero no ha causado daños personales ni materiales. El servicio de emergencias 112 recibió llamadas desde varias localidades de la comarca central tras el temblor.

La tierra vuelve a temblar en Granada. Poco menos de un mes después de que un terremoto de 3,6 grados se dejase sentir en Armilla, la provincia registra un nuevo episodio, en este caso de 3,7 puntos de intensidad.

Así lo confirman desde el Instituto Geográfico Nacional, cuya información permite comprobar cómo el sismo se ha sentido ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el área metropolitana.

De acuerdo con los datos oficiales del organismo estatal, el temblor ha tenido intensidad IV, localizándose el epicentro en la localidad de La Zubia.

Desde el 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA) han señalado que el servicio ha recibido llamadas desde distintas localidades de la comarca central de la provincia como la ciudad de Granada y de municipios como La Zubia, Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares o Maracena.

El propio servicio de la Consejería de Emergencias está realizando una batida entre distintos cuerpos que no han constatado daños personales o materiales.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) precisa que ha tenido lugar a las 18:43 horas con epicentro al noroeste de La Zubia y a cinco kilómetros de profundidad.

Además, señala que se ha tratado de un terremoto de intensidad IV, es decir, ampliamente sentido por la población dentro de edificios y por pocos fuera de los inmuebles, pero sin daños.