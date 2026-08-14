El plan de Andalucía contra los incendios: erradicar el eucalipto, el "árbol gasolina", en favor de especies autóctonas

Imagen de la zona afectada en la provincia de Huelva Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía planea erradicar progresivamente el eucalipto, considerado "árbol gasolina", y sustituirlo por especies autóctonas como encinas y alcornoques. El eucalipto ha facilitado la rápida propagación del incendio de Niebla, responsable del 40% de la masa quemada y más de 38.000 hectáreas afectadas. Expertos explican que la estructura y aceites del eucalipto lo convierten en un combustible perfecto para el fuego, generando focos secundarios peligrosos. El presidente Juanma Moreno destaca el despliegue de medios y la coordinación con los ayuntamientos, agradeciendo que no haya habido víctimas ni casas quemadas.

Si un factor ha sido clave en la alta propagación del incendio de Niebla ese es el eucalipto. Los expertos creen que la alta presencia de esta especie ha facilitado la catástrofe.

El fuego ha devorado ya más de 38.000 hectáreas este viernes, cuando Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, comparecía en el Puesto de Mando Avanzado con un plan.

La Junta pretende ir "erradicando y reduciendo" progresivamente la masa de eucalipto en la región en favor de especies autóctonas como la encina o el alcornoque.

Alejandro García, director del Centro de Operaciones Operativas, explicaba en un vídeo distribuido por Infoca, los peligros de este "supercombustible": "Su madera es un combustible perfecto para el fuego por su corteza, sus hojas y sus aceites esenciales".

En Australia, el eucalipto es conocido como el "árbol gasolina", señala el experto. El 40% de la masa quemada en el incendio de Niebla pertenece a esta especie.

"Cuando arden los troncos, emiten pavesas que se desplazan por la columna de humo ardiendo muy lentamente. Al salir de ella, toman oxígeno del aire y llegan al suelo con una combustión mucho mayor, por lo que casi todos los focos secundarios agarran", ha explicado el experto.

Juanma Moreno ha anunciado la puesta en marcha de este plan de sustitución, que deberá ejecutarse en coordinación con el resto de administraciones e instituciones y ha llamado a acometer una "reflexión en voz alta" para apostar por "árboles más propios de esta zona geográfica como alcornoques, encinas o chaparros".

Una "terrible bestia"

Moreno ha calificado el fuego que asola la provincia de Huelva y las áreas limítrofes de Sevilla como una "terrible bestia" sin precedentes por su "prolongada" agresividad.

Asimismo, ha anunciado el "principio del fin" del incendio "si las condiciones acompañan" durante el fin de semana. Unas condiciones que son "completamente cambiantes".

El presidente del ejecutivo andaluz ha valorado el trabajo de los profesionales de emergencias y los ayuntamientos para evitar víctimas mortales y que "no se haya quemado ninguna casa".

"El dispositivo desplegado es imponente, y digo imponente porque en pocos incendios hemos tenido tal nivel de dispositivo, medios y recursos", ha subrayado.