El de Niebla ya es el incendio más devastador de la historia en Andalucía: ha quemado 38.000 hectáreas en una semana

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla ya ha arrasado más de 38.000 hectáreas, convirtiéndose en el más devastador registrado en Andalucía. El fuego ha obligado al desalojo de más de 720 personas y ha afectado áreas entre Huelva y Sevilla, acercándose a localidades como Aznalcóllar. Más de 780 efectivos y 18 aeronaves trabajan para controlar el incendio, que avanza por masas de eucaliptos y altas temperaturas. El de Niebla supera en superficie a los grandes incendios históricos de Andalucía, como el de Riotinto en 2004 y el de Almonaster la Real en 2020.

Más de una semana después de que el fuego prendiera, el de Niebla (Huelva) es ya el incendio más devastador del siglo XXI en Andalucía si se cuenta por número de hectáreas.

Este viernes, la catástrofe ha alcanzado ya a 38.000 hectáreas en un área comprendida entre las provincias de Huelva y Sevilla. Hasta el momento ha obligado al desalojo de más de 720 personas, aunque cerca de 70 han podido regresar a sus casas.

El incendio forestal se declaró el 6 de agosto en el paraje Raboconejo y, aunque aún se investigan las causas, inicialmente se apuntó a una colilla en una cuneta en una carretera cerca del casco urbano de Niebla (Huelva).

Más de 780 efectivos por tierra y hasta 18 aeronaves se han movilizado a lo largo de esta semana para contener un fuego imprevisible que ha llegado a superar la "capacidad de extinción".

El incendio se propagó hacia Berrocal y Zalamea la Real a finales de la semana pasada y ha acabado saltando a la provincia de Sevilla esta semana, con Aznalcóllar como localidad más cercana.

La presencia masiva de masas de eucaliptos, junto a la acumulación de pinocha, y las altas temperaturas, han provocado que el incendio cree su "propia atmósfera", según los expertos.

Aunque este viernes ya se ha logrado contener el flanco norte, aún se lucha en el este, en Sevilla, para mitigar su avance.

La huella de Riotinto en 2004

Con todo, es ya el peor incendio en número de hectáreas de la historia de Andalucía, por encima de otras dos catástrofes ambientales en la provincia de Huelva.

El incendio de Riotinto en 2004 alcanzó las 34.000 hectáreas y dejó una huella profunda en el paisaje y la memoria de los vecinos. Se desarrolló en un área similar al actual y también obligó a desalojos en Berrocal, Zalamea la Real, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar.

En aquella ocasión, una pareja falleció en el interior de su coche tratando de huir de las llamas. Aunque la Guardia Civil detuvo a un vecino de Minas de Riotinto como presunto autor intencionado del fuego, el caso se cerró sin condena.

El tercer incendio que más hectáreas ha calcinado en Andalucía también tuvo a Huelva como escenario: se trata del de Almonaster la Real, en 2020, que calcinó 15.000 hectáreas y motivó el desalojo preventivo de más de 3.000 personas.

Los Gallardos aún en la memoria

Con el de Niebla, el más devastador, Andalucía sigue sumando tristes récords en materia de incendios, ya que el de Los Gallardos (Almería) se convirtió en el más mortífero de la historia.

El fuego, declarado el 9 de julio, se cobró la vida de 14 personas y arrasó más de 5.000 hectáreas. Se dio por extinguido completamente el pasado 24 de julio.

Ya entonces avisó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no había que "bajar la guardia", ya que se avecinaba un verano "duro" en materia de incendios.

Este 2026 está siendo especialmente grave en esta materia, con un 50% más de fuegos declarados a final de julio que en el año anterior. Huelva es la provincia que sale peor parada. Más de la mitad de sus municipios (48 de 80) han registrado incendios.