Los bomberos "ganan la batalla" al incendio de Niebla en la zona norte, pero empeora de forma "preocupante" hacia Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en Niebla ha sido estabilizado en la zona norte, permitiendo el regreso de algunos vecinos a sus casas. El fuego ha empeorado hacia Sevilla, afectando nuevas zonas del término municipal de Aznalcóllar como El Campillo y Madroñalejo. Más de 300 efectivos y maquinaria pesada continúan trabajando en el sector sureste para contener el avance de las llamas y proteger viviendas cercanas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará la zona del incendio para supervisar los trabajos de extinción.

La situación del incendio forestal declarada el pasado jueves 6 de agosto en el paraje Raboconejo, en el término municipal de Niebla, se ha estabilizado en la zona norte, lo que ha permitido que los primeros vecinos puedan regresar a sus casas.

Sin embargo, no todo lo que llega desde Niebla son buenas noticias, con un incendio que continúa en el nivel 2 de Emergencias y cuya actividad sigue siendo preocupante.

Mientras se ha logrado "ganar la batalla" tras consolidar los trabajos en esta zona, el fuego ha empeorado de modo preocupante hacia Sevilla, ya que las llamas "han alcanzado nuevas zonas" del término municipal de Aznalcóllar, como El Campillo o Madroñalejo.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que los equipos de emergencias "han logrado ganar la batalla" al fuego en la zona norte, y ha conseguido frenar el avance por este lado.

Según explicó Sanz en la noche del jueves, los efectivos han logrado consolidar el frente norte-noroeste del perímetro, aunque el fuego mantiene actividad en el sector sur. La cercanía de las llamas a algunas viviendas ha obligado a reforzar la vigilancia en esta zona.

En este sentido, ha destacado que este jueves ha sido "un día difícil", en el que el objetivo era consolidar y garantizar todo el trabajo avanzado durante la noche del pasado miércoles.

Al hilo de ello, ha destacado que, tras "una lucha muy potente" en la que han participado medios aéreos y mecanizados, así como efectivos desplegados sobre el terreno de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Infoca y los bomberos de Huelva, "se ha conseguido consolidar ya la zona norte".

El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos.

Los trabajos realizados hasta el momento en estos puntos han dado un resultado "satisfactorio", según ha indicado la Consejería en una nota.

Durante las próximas horas, van a continuar trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el plan Infoca, con 13 autobombas y doce bulldóceres (los medios aéreos se han retirado al caer la tarde).

El dispositivo afronta una noche con una "elevada" carga de trabajo en el flanco este del incendio. Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa.

En paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la UME.

Juanma Moreno estará hoy en Niebla

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, realizará hoy una visita a la zona del incendio, y estará en el Puesto de Mando Avanzado, en la localidad onubense de Niebla, donde se originó el fuego forestal.

En concreto, el presidente del Ejecutivo andaluz tiene previsto desplazarse al Puesto de Mando sobre las 10,30 horas, según recoge la Junta de Andalucía en su página web.

Preocupa su avance hacia Sevilla

Pese a esta mejoría, que ya ha permitido el regreso de los primeros vecinos desalojados, lo que cifra actualmente en 658 personas que han tenido que abandonar sus viviendas, la mirada se centra ahora hacia el foco activo en el término municipal de Aznalcóllar.

El alcalde de este municipio sevillano, Juan José Fernández, ha asegurado que allí, la situación "ha empeorado" en las últimas horas y que las llamas "han alcanzado nuevas zonas" del término municipal como El Campillo o Madroñalejo.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Consistorio, Fernández ha explicado que, tras tres días de trabajos para tratar de contener el avance del fuego, las llamas han cruzado la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y han avanzado hacia la zona de El Campillo, afectando también al entorno de Madroñalejo.

El alcalde ha lamentado esta evolución, que "se esperaba poder evitar", y ha subrayado que supone "una noticia especialmente preocupante" tanto para el municipio como para su entorno natural.

Desde el Ayuntamiento han trasladado un mensaje de "calma, prudencia y responsabilidad" y han pedido a la ciudadanía que se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los efectivos de extinción, bomberos, fuerzas de seguridad y demás profesionales que participan en el dispositivo continúan trabajando sobre el terreno para tratar de frenar el avance del incendio, proteger a la población y minimizar su afección en las zonas afectadas.