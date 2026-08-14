Andalucía será la principal protagonista en 2027: así se verá el gran eclipse solar total que cruzará Cádiz y Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total cruzará el sur de la Península Ibérica, siendo Andalucía la principal protagonista del fenómeno. La franja de totalidad atravesará 115 municipios andaluces, destacando Cádiz y Málaga como las únicas capitales donde el eclipse podrá verse en su totalidad. Ceuta será el mejor lugar para observar el eclipse en España, con una totalidad de casi 5 minutos, superando a cualquier otro punto del país. Fuera de la franja de totalidad, en ciudades como Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, el eclipse será parcial y la reducción de luz será apreciable, pero no se producirá oscuridad total.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ya ha quedado atrás, pero el cielo andaluz tiene todavía una segunda gran cita marcada en el calendario.

Será el 2 de agosto de 2027, cuando un nuevo eclipse total de Sol cruzará el sur de la Península y convertirá a Andalucía en uno de los mejores lugares de Europa para contemplar el fenómeno.

La diferencia con el eclipse de 2026 será especialmente importante para Andalucía. Si el fenómeno del miércoles se contempló en la comunidad únicamente de forma parcial, en 2027 la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar en 115 municipios andaluces.

De este modo, la región andaluza será una de las grandes protagonistas del fenómeno que se vivirá en la Península el próximo año, ya que tan solo se podrá disfrutar en su totalidad desde el sur peninsular.

En todo caso, no desde toda Andalucía se podrá ver de modo total este eclipse, sino que esta posibilidad estará reservada tan solo para cuatro provincias.

La franja de totalidad atravesará 31 municipios de Cádiz, 58 de Málaga, 16 de Granada y 10 de Almería, según ha informado la Junta de Andalucía. En el resto de la comunidad también será visible el eclipse, pero solo de forma parcial.

La sombra de la Luna recorrerá Andalucía de oeste a este a través del entorno del Estrecho de Gibraltar. Esta franja cubrirá casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería, pero estas dos capitales se quedan fuera de la franja.

Dos capitales se oscurecerán

De este modo, tan solo en dos capitales andaluzas se podrá disfrutar el eclipse en su totalidad, en Cádiz y Málaga, aunque con importantes matices.

Cádiz será una de las grandes protagonistas. La totalidad alcanzará la capital gaditana, donde está previsto que dure alrededor de 2 minutos y 54 segundos. También podrán disfrutar del eclipse total municipios como Tarifa y Algeciras, esta última situada en una de las zonas más privilegiadas de España para contemplar el fenómeno.

La franja continuará hacia Málaga. La capital malagueña también quedará dentro de la totalidad, aunque durante menos tiempo que Cádiz: el IGN calcula una duración aproximada de 1 minuto y 48 segundos.

Más hacia el este, la totalidad entrará en las provincias de Granada y Almería, pero únicamente en sus áreas más meridionales. En Granada serán 16 municipios los que podrán experimentar la oscuridad total y en Almería otros 10.

En Almería, por ejemplo, la totalidad alcanzará municipios del Poniente como Adra, Balanegra, La Mojonera y Almerimar, mientras que la capital almeriense quedará fuera de la franja de totalidad.

El eclipse será por la mañana

El horario será otra de las grandes diferencias respecto al fenómeno de 2026. Durante apenas unos minutos, el cielo en algunas zonas de Andalucía se hará completamente de noche, lo que dejará una estampa histórica.

En ciudades apenas separadas por kilómetros, como es el caso de Cádiz con Huelva o Sevilla, habrá total oscuridad durante la mañana, mientras que en otras será de día aunque con cierta oscuridad.

El eclipse del 2 de agosto de 2027 tendrá lugar durante la mañana. El IGN sitúa el comienzo del fenómeno en España alrededor de las 9:30 horas, mientras que el máximo se producirá en torno a las 10:50 horas.

En Cádiz, la totalidad comenzará aproximadamente a las 10:45 horas y se prolongará durante unos 2 minutos y 54 segundos. En Málaga llegará unos minutos después, hacia las 10:48, y durará alrededor de 1 minuto y 48 segundos.

La posición del Sol será además mucho más favorable que en 2026. Al producirse durante la mañana, estará a una altura considerable sobre el horizonte, lo que permitirá observar el fenómeno sin tener que buscar un punto con una visión especialmente despejada hacia el oeste.

En Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, el fenómeno podrá observarse, pero la Luna no llegará a cubrir por completo el Sol. Será un eclipse parcial muy profundo y la reducción de la luz ambiental será apreciable, pero no llegará a producirse la oscuridad característica de la totalidad.

La diferencia será especialmente importante en Sevilla y Huelva, donde el eclipse alcanzará una ocultación muy elevada.

Aun así, mientras en los municipios situados dentro de la franja de totalidad el paisaje podrá quedar sumido durante unos minutos en una especie de crepúsculo, en el resto de Andalucía seguirá siendo de día, aunque con una luminosidad anormalmente baja para una mañana de agosto.

Será precisamente ese contraste el que permitirá apreciar desde distintos puntos de Andalucía la magnitud del fenómeno: a pocos kilómetros de distancia podrá haber lugares donde el Sol desaparezca completamente y otros donde permanezca visible una pequeña parte de su disco.

Ceuta, el mejor sitio para verlo

Pese a que se podrá disfrutar en la franja de totalidad en más de 100 localidades de Andalucía, el mejor lugar para disfrutar de este fenómeno será en la ciudad autónoma de Ceuta, donde la totalidad alcanzará 4 minutos y 48 segundos, la mayor duración dentro del territorio español. En Melilla será de unos 4 minutos y 34 segundos.

España, debido a su situación geográfica, tendrá uno de los mejores puntos para disfrutar de observación del continente europeo, aunque la mejor zona será Egipto, con una duración estimada de 6 minutos y 23 segundos.

De hecho, el eclipse de 2027 tendrá una particularidad que explica buena parte del interés que ya está despertando: España será el único país europeo desde el que podrá observarse la totalidad.

La franja entrará por el Atlántico, atravesará el entorno del Estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de África hacia Egipto y Oriente Medio. En territorio español cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda Cádiz, parte de Málaga y los extremos meridionales de Granada y Almería.

En Andalucía, la duración será inferior, pero seguirá siendo suficiente para disfrutar de los fenómenos que acompañan a un eclipse total. Cádiz alcanzará casi tres minutos y Málaga se acercará a los dos.

Fuera de esa estrecha banda, el eclipse seguirá siendo visible, pero de forma parcial. Eso incluye a Sevilla y al resto de capitales andaluzas que quedan fuera de la trayectoria de la totalidad.