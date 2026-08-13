Pillan in fraganti al ladrón de aparatos de aire acondicionado de Granada: llevaba uno en un carrito de la compra

Imagen de archivo de dos aires acondicionados en la fachada de un edificio. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional de Granada detuvo a un hombre mientras transportaba un aparato de aire acondicionado robado en un carrito de la compra. El detenido es sospechoso de varios robos de motores de aire acondicionado en locales de Granada, incluyendo dos sedes de asociaciones de vecinos. Se le vincula también con un robo en un centro de personas con discapacidad el pasado mes de julio. El objetivo de los robos era extraer la bobina de cobre de los motores y vender las carcasas en chatarrerías.

El presunto autor de varios robos de motores de aires acondicionados ha sido pillado in fraganti por la Policía Nacional de Granada cuando se llevaba uno en un carrito de la compra tras cometer una última fechoría en una peluquería de la ciudad.

La investigación policial ha determinado que se trata del autor de varios robos de este tipo de aparatos que se registraron durante la semana pasada en la capital granadina, según ha corroborado el cuerpo nacional de seguridad, tras adelantarlo el Ideal.

Al detenido se le atribuyen los robos de la parte externa de aparatos de aire acondicionado en dos sedes de asociaciones de vecinos (Campo Verde y Nueva Granada), así como en otros locales de estos barrios.

Además, estaría implicado en un robo en un centro de personas con discapacidad el pasado mes de julio.

La Policía Nacional ya advirtió de que los robos de los aparatos de aire acondicionado tenían el objetivo de despedazar los propios aparatos para conseguir así la bobina de cobre de los motores en su interior para, luego, venderlo. También harían negocio con la venta de las carcasas en las chatarrerías.