El incendio de Niebla supera las 30.000 hectáreas afectadas pero la UME apunta al "optimismo" sobre su evolución

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla ha afectado ya a 31.000 hectáreas y mantiene un perímetro de unos 120 kilómetros. La UME muestra optimismo sobre la evolución del fuego gracias al cambio de viento y al esfuerzo de más de 600 efectivos. Las cifras de hectáreas quemadas han ido reduciéndose paulatinamente en los últimos días. El incendio ha alcanzado el término municipal de Aznalcóllar, aunque no ha llegado a su núcleo urbano y se pide calma a la población.

El incendio de Niebla evoluciona con menos intensidad que en días anteriores, aunque se acerca peligrosamente a convertirse en el peor incendio forestal de la historia reciente de la provincia de Huelva.

A pesar de que ya son 31.000 las hectáreas afectadas por el fuego, el perímetro dañado ha ido reduciéndose con el paso de las jornadas, fruto al trabajo realizado por los efectivos de Emergencias, la UME y el resto de personal que trabaja día y noche combatiendo el avance de las llamas.

De hecho, en una intervención realizada en la noche del miércoles desde el puesto de Mando Avanzado, el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha mostrado su "optimismo" sobre la evolución del incendio declarado el pasado jueves 6 de agosto.

En cualquier caso, ha llamado a la calma y ha advertido de que se trata de un fuego "muy complejo", marcado por los "constantes" cambios de viento. Además, ha indicado que "sigue muy activo" y evolucionando "dentro de los patrones previstos".

Precisamente, el cambio en la trayectoria del viento que se produjo el pasado martes, con un viento hacia el este, abrió una oportunidad a los más de 600 efectivos que combaten el fuego, que tan solo ha incrementado el número de hectáreas afectadas en 6.000, en 48 horas.

"Esto supone un esfuerzo de personal constante, de maquinaria de ingenieros preparando líneas de defensa a lo largo de todo el perímetro que, según nuestros últimos cálculos, ya ronda los 120 kilómetros, y obliga a un esfuerzo extraordinario", señaló Marcos Izquierdo.

Se reducen las cifras paulatinamente

Esta cifra, aunque es importante, supone un retroceso respecto a las más de 12.000 hectáreas de perímetro afectado en tan solo 24 horas, así también lo ha señalado el general Marcos Izquierdo, que ha apuntado que es importante resaltar que ha ido bajando el número de hectáreas afectadas con el paso de los días.

En este sentido, ha destacado que, aunque las cifras siguen siendo elevadas, "vamos paulatinamente reduciendo el número de hectáreas quemadas".

Además, ha explicado que se espera que se produzca una bajada en las temperaturas, un aspecto importante para las labores de extinción. "Si llegamos al viernes y ese previsible cambio de temperatura realmente se produce, con ese descenso de las temperaturas, podemos ser aún más optimistas", ha afirmado.

El máximo responsable de la UME ha señalado que "las condiciones meteorológicas hacen que los medios aéreos no sean tan eficaces como uno pudiera pensar, el agua que lanzan nuestros helicópteros y nuestros aviones no llega a la superficie y no hace el efecto que sería deseable, debido a las condiciones de temperatura, de viento y de humedad extremas".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que, "aparte de los batallones de intervención, el pasado martes mismo traíamos un subgrupo táctico, es decir, alrededor de 120 militares desde León para permitir que el batallón de Morón de la Frontera pudiera reorganizarse".

Asimismo, ha explicado que "el Ejército de Tierra está aportando unidades de ingenieros y el Ejército del Aire también está aportando aviones para estos relevos".

Aznalcóllar llama a la "tranquilidad"

Este incendio ya ha afectado al término municipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, sin haber llegado a su núcleo urbano.

En un video difundido en los canales oficiales del Ayuntamiento de Aznalcóllar, su alcalde, Juan José Fernández, ha llamado a la tranquilidad y ha señalado que el fuego "se está conteniendo" a su paso.

Asimismo, el primer edil ha indicado que el fuego sigue siendo "intensísimo", dado que la densidad del combustible "es muy grande", por lo que ha llamado a la prudencia de la población.

"No va a pasar nada en Aznalcóllar", ha añadido, a la vez que ha solicitado que no se entorpezca el trabajo de los más de 700 efectivos de extinción que trabajan en la zona, con más de 250 medios terrestres, entre aviones, helicópteros y maquinaria pesada.

"Estamos ahora mismo pendientes en que haya las menores hectáreas de nuestro término municipal", ha sostenido.