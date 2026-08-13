El furor por el eclipse de 2027 dispara la demanda de hotel en Cádiz: hay reservas "desde hace tres meses"

El eclipse de este 12 de agosto visto desde la playa de Camposoto, en San Fernando Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 ha disparado la demanda hotelera en Cádiz, con reservas realizadas desde hace tres meses. Cádiz, junto a Málaga, Almería y Granada, será uno de los pocos lugares de España donde el eclipse se podrá ver en su totalidad. Muchos hoteles y hostales han bloqueado reservas hasta fijar precios, lo que genera una falsa percepción de falta de plazas en plataformas online. El sector hotelero confía en que habrá alojamiento suficiente y para todos los bolsillos el próximo verano en la provincia.

Aunque queda un año para el próximo eclipse de sol visible desde la Península, que se producirá el 2 de agosto, el furor ya se ha desatado en el sector hotelero de Cádiz.

La provincia es, junto a Málaga, Almería y Granada, el único punto de España donde podrá verse en su totalidad, lo que ha hecho que la demanda de alojamiento se haya disparado.

Esta situación se viene dando desde hace "tres meses", según el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, y se ha intensificado al calor del fenómeno astronómico vivido este miércoles.

Precisamente esta situación de alta demanda ha obligado a muchos establecimientos a bloquear las reservas para tener disponibilidad los clientes que acuden cada verano al litoral gaditano, según Ceballos.

El presidente de Horeca Cádiz ha explicado a Europa Press que la percepción que se está implantando de falta de plazas en plataformas como Booking se debe a que estos establecimientos, sobre todo hoteles pequeños y hostales, aún no han fijado sus precios "hasta octubre o noviembre"

"Ahora mismo tú te metes en cualquier fecha del año que viene y no hay disponibilidad porque no saben los precios que se van a cobrar", ha señalado el presidente de los hosteleros de la provincia.

Ceballos está convencido de que en agosto del año que viene "habrá alojamiento para cualquiera y para todos los bolsillos" debido a la amplia oferta de la provincia.