Muere un motorista de 40 años de madrugada en un accidente de tráfico en Granada

Imagen de un coche de la Guardia Civil de Tráfico. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 40 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Ogíjares (Granada) durante la madrugada. El suceso ocurrió a las 4:00 horas en la calle Tenerife, donde el motorista fue hallado tirado junto a su moto. Al lugar acudieron servicios sanitarios del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Las circunstancias que provocaron el accidente aún se desconocen.

Un hombre de 40 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Ogíjares (Granada).

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con los datos aportados, a las 4:00 horas de la madrugada se atendió en el Teléfono de Emergencias 1-1-2 un aviso de socorro por un motorista caído junto a su moto en la calle Tenerife. Según el testigo que alertó, el motorista se encontraba tirado en la carretera.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos movilizados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.