Los mejores puntos para ver el eclipse solar en Córdoba: estas son las zonas con mayor visibilidad de la provincia

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar será visible en Córdoba este miércoles 12 de agosto, comenzando a las 19:43 y alcanzando su punto máximo a las 20:40. En Córdoba se podrá observar hasta un 96% de ocultación del Sol, por lo que se recomienda buscar ubicaciones estratégicas para maximizar la experiencia. Lugares ideales para ver el eclipse en Córdoba son el Mirador Natural de Córdoba, el parque de Los Villares y el Mirador de la Asomadilla. Se aconseja usar gafas homologadas y evitar mirar directamente al Sol, así como no realizar desplazamientos innecesarios y respetar el entorno natural.

Quedan escasas ocho horas para que dé comienzo uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos tiempos.

A las 19:43 horas de este miércoles 12 de agosto se espera que empiece el eclipse solar, llegando a su punto máximo aproximadamente a las 20:40.

Se trata de un episodio que no se daba en España desde hace más de 120 años. Lo extraordinario del asunto ha creado una expectación prácticamente sin precedentes. Sin embargo, no todos los españoles serán igual de afortunados.

Solamente las comunidades al norte y este del país están dentro de la franja de totalidad. Esto quiere decir que en esta zona se dará una ocultación total: el 100% del círculo solar estará tapado.

En otros puntos como en Andalucía la cosa cambia. En el caso de Córdoba, por ejemplo, únicamente el 96% de la superficie del astro rey quedará eclipsada por la Luna.

No obstante, esto no significa que los cordobeses no puedan disfrutar de este fenómeno único. Simplemente tendrán que ser un poco más estratégicos a la hora de elegir el lugar desde el que observar el eclipse solar para aprovecharlo al máximo.

Según los expertos, lo ideal es buscar una ubicación orientada al oeste, pero ¿por qué?

La razón es que el Sol tarda más en esconderse en esta zona, por lo que el margen visual será algo mayor.

Además, es aconsejable buscar un lugar que, aunque no sea muy alto, no tenga grandes edificios que dificulten la visión.

Entre todas las opciones destaca el Mirador Natural de Córdoba, un enclave elevado y que no cuenta con ninguna estructura que dificulte la visión. Además, es ideal para aquellos que buscan disfrutar del fenómeno astronómico rodeado de naturaleza.

El parque de Los Villares es otro de esos sitios idóneos para contemplar la ocultación. Se trata de un entorno que está alejado del núcleo urbano, por lo que la contaminación lumínica será menor.

Si no se quiere salir de Córdoba capital, una de las mejores alternativas es el Mirador de la Asomadilla. Este es un lugar elevado respecto a buena parte de la ciudad y amplio.

Extremar las precauciones

Independientemente de donde se elija ver el eclipse solar, hay que hacerlo extremando las precauciones.

Para ello, los expertos han subrayado en multitud de ocasiones la importancia del uso de las gafas homologadas. Estas deben estar debidamente certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.

De no hacerlo, el fenómeno puede afectar a la retina y provocar daños irreversibles.

Asimismo, desde Protección Civil han incidido en que se debe evitar mirar directamente al Sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos.

En cuanto a la movilidad, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, planificar con antelación los viajes y utilizar únicamente las zonas habilitadas, sin detenerse en los arcenes.

También se ha hecho hincapié en la prohibición de encender fuego y la importancia de no estacionar sobre vegetación seca, especialmente en zonas con riesgo de incendios.

Por último, se pide respetar el entorno natural, evitar la acumulación de personas en espacios sensibles, no dejar residuos y no acceder a fincas o terrenos agrícolas.