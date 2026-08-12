El incendio de Niebla ha afectado ya a 28.000 hectáreas y entrado en Sevilla, pero "está lejos de los núcleos urbanos"

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Niebla ha afectado ya a 28.000 hectáreas y ha llegado a la provincia de Sevilla, aunque permanece lejos de los núcleos urbanos. Durante la noche, el fuego presentó comportamientos anómalos, con saltos de gran magnitud y viento en contra, obligando a un importante despliegue de medios para frenar su avance. Se han desalojado preventivamente a ocho adultos y tres menores en una zona rural de Aznalcóllar, pero no se prevén nuevos desalojos en la localidad principal. El operativo aéreo finalizará a las 19:30 por el eclipse solar, pero los equipos terrestres continuarán trabajando en la extinción del incendio.

El incendio del municipio onubense de Niebla ha afectado ya a 28.000 hectáreas y ha llegado a la provincia de Sevilla a través del término municipal de Aznalcóllar.

El consejero de Emergencias, Sanidad y Presidencia y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado tras una reunión en el puesto avanzado de mando de que la noche de este miércoles "ha sido francamente compleja".

En concreto, durante la madrugada han tenido lugar continuos saltos de fuego, viento en contra e inversión térmica.

No obstante, a pesar de que las condiciones meteorológicas no han sido favorables, los equipos de emergencias desplegados han conseguido "ralentizar progresivamente" el avance de las llamas.

El consejero ha subrayado que, aunque las cifras reflejan la magnitud de un "incendio terrible", el trabajo de contención está "dando sus frutos" en una emergencia que ha calificado como una "carrera de fondo llena de obstáculos".

Por su parte, el director de Emergencias Andalucía, ha afirmado que la madrugada ha sido de "alta intensidad" defensiva debido a comportamientos "anómalos" del incendio, con saltos "de gran magnitud" que se produjeron "con viento en contra".

La situación "obligó a desviar a contrarreloj a 15 retenes -unos 120 profesionales- con maquinaria pesada hacia la zona noroeste para evitar la progresión del fuego en dirección a El Pozuelo, en el término de Zalamea la Real".

"Se ha logrado frenar e independientemente del gran esfuerzo, esa zona noroccidental se ha logrado estabilizar, evitando que los saltos se consolidaran", ha concluido.

En paralelo, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha comunicado mediante un vídeo publicado en redes sociales que el fuego ha avanzado durante esta pasada noche hasta el paraje Charcofrío con el Cruce de los Laureles.

El primer edil ha indicado que las llamas no afectarán al núcleo urbano pero que "habrá que tener precaución cuando la ceniza caiga o el humo sea irrespirable".

Asimismo, el regidor municipal ha descartado, al menos por ahora, desalojos en la localidad.

Desalojos

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha declarado que a lo largo de esta madrugada, la Guardia Civil ha desalojado a ocho adultos y tres menores que se encontraban en Pinogordo, una zona rural perteneciente a la localidad de Aznalcóllar y que está separada.

Asimismo, ha informado de que el Instituto Armado propuso durante la jornada del pasado martes a dos personas para sanción después de que los agentes confirmaran que estas habían intentado acceder a zonas prohibidas en varias ocasiones.

Por otra parte, ha señalado que el fuego está "lejos de los núcleos urbanos", incluyendo también el del municipio sevillano de El Madroño y sus pedanías, puntos en los que han tenido que desalojar a casi 700 habitantes.

No obstante, ha destacado que "a lo largo del día se van a volver a repetir columnas de humo e inquietudes de los vecinos".

Por esta razón ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha subrayado que la ciudadanía seguirá siendo informada a través de los alcaldes.

Consecuencias del eclipse

El eclipse que tendrá lugar la tarde de este miércoles obligará a parte de las autoridades a dejar sus labores sobre las 19:30 horas de forma "excepcional".

"Por orden de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para toda España debido al eclipse solar, los medios aéreos solo podrán operar hasta esa hora. Es una medida general de seguridad aeronáutica que nos afecta de lleno, pero los operativos terrestres seguirán combatiendo a pie de campo", ha aclarado Sanz.