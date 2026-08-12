Los mejores lugares de Cádiz para ver el eclipse del 12 de agosto: estas son las zonas con mejor visibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto Cádiz será testigo de un eclipse solar parcial, con hasta un 93% del Sol oculto, visible especialmente durante la puesta de sol. Las mejores ubicaciones para observar el eclipse son playas y miradores con vistas despejadas hacia el oeste-noroeste, como Tarifa, Conil y el Mirador Faro de Cabo Roche. En Cádiz capital, lugares abiertos junto al litoral y el Mirador El Vendaval ofrecen buenas condiciones para ver el fenómeno sin obstáculos. El eclipse comenzará a las 19:45, alcanzará su máximo a las 20:40 y finalizará hacia las 21:20; se recomienda llegar con antelación para asegurar una buena vista.

Cádiz se prepara para uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano.

El próximo miércoles 12 de agosto, la provincia, al igual que el resto del país, será testigo de un eclipse solar parcial en el que la Luna llegará a ocultar alrededor del 93% del sol.

No será un eclipse total desde Cádiz, puesto que se encuentra fuera de la franja de totalidad. No obstante, la elevada cobertura hará que el cielo cambie de aspecto durante la tarde.

El fenómeno comenzará en la capital gaditana alrededor de las 19:45 horas y alcanzará su punto máximo sobre las 20:40 horas.

En este momento, aproximadamente el 93% del disco solar quedará oculto. El fenómeno continuará hasta después de las 21.00 horas y coincidirá con la puesta de Sol.

Y precisamente ahí está una de las claves para elegir dónde verlo.

En el momento de máxima ocultación, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte y situado hacia el oeste-noroeste.

Por eso, más que buscar simplemente un lugar elevado, lo importante será encontrar un punto con una panorámica completamente despejada: sin edificios, árboles o montañas que puedan tapar el espectáculo.

Las playas, una de las mejores opciones

La costa gaditana parte con ventaja.

Las playas ofrecen grandes espacios abiertos que permiten contemplar el eclipse con el horizonte despejado.

De hecho, los arenales de la provincia se perfilan como algunos de los lugares preferidos para seguir el fenómeno.

Entre las opciones destacan Tarifa y su entorno por la extensión de las playas y lo despejadas que están estas.

En la zona de Conil, otro punto interesante es el entorno del Mirador Faro de Cabo Roche, que combina una posición abierta sobre la costa con una amplia panorámica del horizonte.

Además, en municipios como los de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota o el Puerto de Santa María también se podrá contemplar el fenómeno puesto que todas sus playas están orientadas hacia el oeste. Es decir, en todas ellas hay cada día puestas de sol espectaculares.

No obstante, no es necesario abandonar la ciudad para disfrutar del eclipse.

Cádiz capital cuenta con espacios abiertos junto al litoral que pueden ofrecer buenas condiciones siempre que no haya obstáculos en la dirección del Sol. Una de las alternativas es el Mirador El Vendaval.

Quienes prefieran quedarse en la Bahía también disponen de espacios abiertos. El Parque Astronómico del Barrero, en San Fernando, es una de las opciones vinculadas directamente con la observación astronómica.

La recomendación, en cualquier caso, es llegar con tiempo y comprobar que desde el punto elegido no hay edificios u otros obstáculos justo en la dirección del Sol.

La hora perfecta

La hora es un factor a tener en cuenta también.

Aquellos que quieran contemplar el momento más espectacular no deberían esperar a última hora.

En Cádiz, el eclipse comenzará a las 19.45 horas, llegará a su máximo a las 20.40 horas y terminará aproximadamente a las 21.20 horas, según los cálculos astronómicos para la capital.

El momento de las 20:40 será el que concentre todas las miradas. Pero también será el más delicado para la observación: el Sol estará ya muy cerca del horizonte.

Por ello, un lugar con vistas al mar y sin obstáculos puede marcar la diferencia entre disfrutar del eclipse y perderse buena parte de él.