El incendio de Niebla suma nuevos efectivos mientras Huelva se llena de humo y fuerte olor a quemado

Huelva capital cubierta de humo del incendio forestal de Niebla..jpg Ayuntamiento de Huelva Ayuntamiento de Huelva / EP

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla ya afecta a más de 20.000 hectáreas y ha provocado un fuerte olor a quemado en Huelva capital y municipios costeros. Las autoridades han recomendado extremar las precauciones, sobre todo para personas vulnerables, debido a la presencia de humo en la ciudad y alrededores. Más de medio millar de efectivos entre la UME y la Guardia Civil participan en los trabajos de extinción, con refuerzo de recursos humanos y materiales. El Gobierno ha incorporado nuevos bulldozers y brigadas forestales para reforzar las labores de contención del fuego en la zona de retaguardia.

La situación del incendio de Niebla ha terminado por alcanzar el cielo de Huelva capital, después de varios días de incertidumbre entre los onubenses.

Este martes, el quinto día desde que el incendio está activo, Huelva se ha despertado con un fuerte olor a quemado, que todavía no había alcanzado la ciudad, pero que finalmente se ha producido debido al avance del fuego y a la trayectoria del viento.

No es la primera vez este verano que esto sucede, ya que los onubenses tuvieron que convivir varios días con este fuerte olor, concretamente en junio, cuando se produjo el incendio de Gibraleón, que afectó a más de 5.000 hectáreas.

Huelva capital no es el único lugar que este martes se ve afectado por el intenso olor, sino que también ha alcanzado otros municipios costeros pese a su mayor lejanía geográfica, ya que se puede percibir desde localidades como Punta Umbría, El Portil o Isla Cristina.

El propio Ayuntamiento de Huelva, desde sus perfiles oficiales, ha señalado esta situación y ha lanzado la recomendación a la ciudadanía de que extreme las precauciones, especialmente si hay personas vulnerables en las viviendas.

Recuerda el Ayuntamiento de Huelva que los distintos operativos de emergencias continúan trabajando sobre el terreno para hacer frente al incendio y reitera su petición de "prudencia" y la recomendación de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida a través de los canales oficiales.

Está siendo una campaña veraniega complicada en la provincia onubense. El incendio de Niebla no ha sido el primero grave que se produce, sino que viene después de una oleada de incendios, que antes de iniciar el mes de agosto habían afectado a más de 6.500 hectáreas, una cifra muy superior a la de años anteriores.

Sin embargo, estos números han quedado bastante alejados de las cifras del fuego de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, con una situación "fuera del área de extinción", según señaló este lunes el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, desde el puesto de Mando Avanzado, situado cerca del incendio.

Además, el propio Sanz, en su última comparecencia, avisó de que se espera que el incendio continúe activo "varios días más", mientras los equipos de extinción continúan trabajando contra el fuego.

Nuevos efectivos

Por su parte, las diferentes administraciones señalan que se está haciendo todo lo posible frente al intenso fuego.

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que ya son "más de medio millar" los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil que participan en las labores de extinción del incendio forestal tras una nueva ampliación de los recursos humanos y materiales aportados por el Ejecutivo a este operativo.

"A la ya consabida participación de los componentes de la Guardia Civil de la provincia de Huelva se han incorporado algunas patrullas de la comandancia de Sevilla", ha explicado Toscano, a través de una nota de prensa.

Además, la UME ha incorporado nuevos recursos materiales. En concreto, son cuatro nuevos bulldozers que se van a ir incorporando a lo largo de este martes.

Son el tipo de vehículos que se han venido utilizando en días previos en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán fundamentalmente en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se incorporan más.