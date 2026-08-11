Clelia Muchetti regresa al Puerto de Santa María con su particular 'Sueño de una noche de verano'

Imagen de Clelia Muchetti junto a una de sus obras en la Casa del Reloj. Cedida.

Las claves

Las claves Generado con IA Clelia Muchetti presenta su exposición 'Sueño de una noche de verano' en la Casa del Reloj del Puerto de Santa María. La muestra está inspirada en la obra de Shakespeare y destaca por su expresionismo abstracto en tono lírico, marcado por el color y la emoción. Las obras invitan al espectador a dejarse llevar por las sensaciones, superando la interpretación figurativa tradicional. La exposición estará disponible hasta el 12 de agosto en un entorno histórico restaurado, que realza la experiencia artística.

Como ya es tradición en los últimos años, la pintora italiana de fama internacional Clelia Muchetti vuelve a encontrarse con el público del Puerto de Santa María a través de una nueva exposición en la ciudad.

La artista presenta 'Sueño de una noche de verano', una muestra inspirada en el universo de la célebre obra de William Shakespeare, que fue inaugurada el pasado 7 de agosto en la Casa del Reloj.

La exposición reúne una selección de obras en las que Muchetti vuelve a desplegar una de las principales señas de identidad de su producción más reciente: un lenguaje pictórico marcado por el color, la emoción y la libertad expresiva.

La artista se encuentra desde hace varios lustros inmersa en una etapa que ella misma define como "expresionismo abstracto en tono lírico", una evolución artística a la que llegó después de transitar por el hiperrealismo y la fotografía

En sus obras actuales, la pintura se convierte en un espacio abierto a la expresión de los sentimientos.

Los colores adquieren un protagonismo especial y construyen composiciones capaces de transmitir diferentes sensaciones al espectador.

El resultado es una exposición que invita a dejarse llevar por las sensaciones que provocan las obras, más allá de una interpretación estrictamente figurativa.

El color, las formas y las diferentes texturas se convierten en los elementos mediante los que Clelia Muchetti establece un diálogo directo con quienes contemplan sus cuadros, dando rienda suelta tanto a sus propias emociones como a las que sus pinturas despiertan en el público.

La muestra encuentra además un escenario especialmente singular en la Casa del Reloj, un espacio de carácter histórico y arquitectónico que ensalza más aún la muestra.

La casa-palacio portuense ha sido restaurada por los arquitectos sevillanos Honorio Aguilar y Sol Cruz-Guzmán, recuperando buena parte de su personalidad y convirtiéndose en un marco de especial belleza para acoger propuestas culturales.

La combinación entre el carácter de este edificio histórico y la fuerza cromática de la pintura de Muchetti convierte la visita en una experiencia que va más allá de la contemplación de las obras.

El visitante tiene así la oportunidad de acercarse a la particular visión artística de una creadora que ha construido una trayectoria marcada por la búsqueda constante y por la experimentación con diferentes lenguajes.

'Sueño de una noche de verano' podrá visitarse en la Casa del Reloj del Puerto de Santa María hasta el 12 de agosto, en horario de tarde. Una oportunidad para descubrir el trabajo más reciente de Clelia Muchetti y compartir con la artista una propuesta en la que el color, la emoción y la inspiración mediterránea y atlántica se encuentran en un espacio tan singular como este palacio portuense.