El viento del este abre "una oportunidad" para contener el incendio en Niebla, que afecta ya a 25.000 hectáreas

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto a otras autoridades, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio. Francisco J.Olmo EP

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Niebla afecta ya a 25.000 hectáreas, aumentando 5.000 hectáreas respecto al día anterior. El cambio de viento al este ha abierto una oportunidad para contener algunos frentes del incendio, especialmente en zonas peligrosas. Más de 650 profesionales y 225 medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción, mientras se mantiene el desalojo preventivo de 681 personas. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el origen del fuego, que sigue siendo investigado.

Buenas noticias las que llegan desde el incendio de Niebla, activo desde el jueves y que ya ha afectado a más de 20.000 hectáreas de superficie. Por primera vez, se puede hablar de una ventana relativamente favorable.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este martes de que el dispositivo contra incendios se encuentra planificando y ejecutando sus labores aprovechando un "cambio de patrón" en la dirección del viento.

Según ha explicado Sanz, el viento, que pasa a soplar del este a partir de las once de la mañana, puede ayudar a avanzar en los trabajos de contención de algunos flancos del incendio forestal declarado el 6 de agosto en la localidad onubense.

Así lo ha manifestado Sanz este martes en atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado, donde ha señalado que este cambio de patrón en el viento supone una circunstancia meteorológica "clave".

Al mismo tiempo, que ha puesto en valor el "exitoso" trabajo nocturno en el sector oeste, lo que "abre una ventana de oportunidad para contener la progresión del fuego en sus frentes más peligrosos", como la Pata del Caballo y la línea limítrofe con la provincia de Sevilla.

En todo caso, Sanz se ha mostrado cauteloso, indicando que todo dependerá "de la evolución del día", ya que el escenario continúa siendo complejo.

25.000 hectáreas afectadas

Según ha precisado el propio consejero de Emergencias, el fuego alcanza ya un perímetro recorrido de 25.000 hectáreas, por lo que la cifra, en tan solo un día, ha aumentado en 5.000 respecto a las afectadas el pasado lunes, en el anterior balance.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha precisado que por parte de las autoridades, se mantienen "abiertas todas las hipótesis" respecto a qué fue el motivo que provocó el origen del incendio, que se desató en el paraje Raboconejo, en el término municipal de Niebla.

Al ser preguntado por las causas y las informaciones que apuntaban a una posible colilla mal apagada, Toscano, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" al indicar que la investigación en este momento se encuentra en una fase "muy incipiente".

"Somos conocedores de que hay algunos planteamientos fuera de la propia investigación, pero insisto en que todas las hipótesis están abiertas. Hasta tanto no esté cerrada la investigación del Seprona no vamos a hacer ninguna declaración en ese sentido", ha concluido el delegado del Gobierno.

Gran éxito nocturno

En cuanto a la evolución técnica del incendio, el consejero ha valorado como un "gran éxito" de los trabajos nocturnos la consolidación y cierre del frente oeste, "que amenazaba con abrir un foco virulento hacia la zona orientada a Valverde del Camino".

En esta área, ha informado el consejero de que se ejecutaron "con éxito" quemas de ensanche apoyadas en caminos y cortafuegos de sur a norte, logrando fijar una franja sin combustible activo.

Para la jornada de este martes, la prioridad de los mandos de extinción se vuelca en la franja norte (de noroeste a noreste), con el objetivo prioritario de establecer líneas de control entre Marigenta y Berrocal mediante el empleo combinado de fuego técnico y maquinaria pesada, cuyo parque se ha visto incrementado a 14 bulldozers tras reponer las unidades averiadas por el uso intensivo.

Pese a estas expectativas favorables, Sanz ha instado a mantener una "cautela absoluta" frente a un fenómeno repleto de "comportamientos convectivos" y reproducciones secundarias, recordando que se trata de un incendio técnicamente clasificado "fuera de capacidad de extinción".

Apoyo a los efectivos

Sanz ha iniciado lanzando un mensaje de "reconocimiento, admiración y apoyo" hacia las más de 600 personas que integran el dispositivo y que se están "dejando la piel y la vida" en un siniestro "terrible y extremadamente complejo".

El consejero ha subrayado que, tras varias jornadas de combate ininterrumpido, los profesionales "están sufriendo un severo agotamiento debido al estrés térmico derivado de unas temperaturas que sobrepasan con creces las mediciones habituales" al sumarle el peso de los equipos de protección individual (EPI) y la exigente orografía del terreno.

El número de efectivos desplegados actualmente en la lucha contra el fuego asciende actualmente a 652 profesionales y 225 medios terrestres y aéreos coordinados entre todas las administraciones.

Sanz ha puesto en valor la perfecta sintonía y el despliegue multidisciplinar que reúne a técnicos de Extinción y Agentes de Medio Ambiente del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, del Consorcio Provincial de Huelva y de la Provincia de Sevilla, junto al personal técnico de la Diputación.

De forma paralela, en materia de seguridad y evacuación, ha destacado la "labor firme e impagable" de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita, las Policías Locales, Protección Civil y el Grupo de Seguridad, secundados en el plano social y sanitario por los dispositivos del 061 y la Cruz Roja.

En el ámbito de la protección a la población, la dirección de la emergencia mantiene el desalojo preventivo para 681 personas pertenecientes a los núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real --incluyendo Las Delgadas y Monte Sorromero-- y los núcleos de El Madroño --El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego--.