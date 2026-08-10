Los medios aéreos retoman la lucha contra el incendio de Niebla y ponen en preaviso a los vecinos de El Madroño (Sevilla)

El fuego de Niebla (Huelva) recorre ya 8.000 hectáreas y mantiene a más de 400 personas desalojadas. Francisco J. Olmo EP

Las claves

Las claves Generado con IA Los medios aéreos han retomado la lucha contra el incendio de Niebla, que afecta a más de 8.000 hectáreas. El operativo INFOCA trabaja con dos aviones anfibios, un helicóptero pesado y se espera la incorporación de más medios aéreos. Cerca de 500 personas han sido desalojadas, aunque actualmente no hay nuevas órdenes de evacuación, solo preavisos en municipios cercanos como El Madroño. El dispositivo de emergencias mantiene la estrategia de defensa ante el avance del fuego, especialmente hacia el norte y zonas limítrofes con Sevilla.

Los medios aéreos que combaten el incendio de Niebla que ya ha afectado a más de 8.000 hectáreas han retomado las tareas, después de pasar una noche con mejores condiciones.

Los efectivos de aire de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), pertenecientes al dispositivo INFOCA, trabajan desde primera hora de este lunes en la extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), después de una noche en la que el operativo ha logrado recuperar la estrategia de defensa frente a la zona norte del foco.

Desde las 9.00 horas trabajan en la zona dos aviones anfibios ligeros y un helicóptero pesado. Está prevista la incorporación de más medios aéreos a partir de media mañana, por lo que se espera alcanzar de nuevo los 26 efectivos desplegados durante la jornada de este pasado domingo.

Según ha detallado el servicio de Infoca, esta pasada noche han trabajado en la zona con maquinaria pesada, con una decena de bulldozers y fuego técnico para proteger los municipios más afectados, gracias a las mejores condiciones climatológicas.

Tras la reunión del comité de seguimiento en la mañana de este lunes, los profesionales realizarán un vuelo de reconocimiento para evaluar los resultados de los trabajos nocturnos.

Además, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha explicado que, debido a la actividad del viento de este domingo, se ha vivido en Niebla una jornada en la que "había que intentar no perder", especialmente con una tarde que "ha sido muy compleja".

Casi 500 desalojados

Toscano también ha informado de que a pesar de esos duros momentos, no ha habido más desalojos que los de las 474 personas realizados el sábado 8 de agosto. Esto mantiene la cifra en cerca de 500 desalojados a consecuencia del fuego.

La mayoría de ellos son personas que estaban en sus segundas residencias o no han necesitado alternativas habitacionales. De hecho, únicamente 27 se encuentran acogidas en el teatro de Zalamea en el operativo desarrollado por la Cruz Roja.

Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha informado de que sí ha habido preavisos a algunos municipios, en los que la Guardia Civil "ha hecho una labor importante de comunicación".

De hecho, el operativo contra el incendio ha contado este domingo con 605 personas trabajando sobre el terreno entre los equipos de las Administraciones central y autonómica.

La estrategia de mantener una línea de defensa de las cuatro poblaciones desalojadas y "taponar el desarrollo hacia el norte", según indicó el domingo el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha descrito como "imprevisible" el escenario debido a los cambios constantes en el viento.

El Madroño, en preaviso

Las localidades cercanas a Niebla, se encuentran en situación de preaviso, afectando a zonas tanto de Huelva como de la provincia de Sevilla.

En concreto, han sido la pedanía de La Delgada (Huelva) y en El Madroño (Sevilla) y cuatro de sus pedanías. "No hay desalojos ni hay orden de nuevos desalojos, sí preavisos para que todos estemos preparados", ha añadido.

Respecto a El Madroño, el propio alcalde del municipio con menor población de Sevilla, con menos de 300 habitantes, ha asegurado que todo está "muy organizado" para la posible evacuación de la población a Zalamea en caso de ser necesario.

Entretanto, los vecinos que no viven en la localidad y que estaban pasando estos días en sus segundas residencias de El Madroño han retornado ya a sus hogares, han sido recogidos los animales y ha sido elaborado un listado de personas que están en estos momentos en el municipio.