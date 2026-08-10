Una línea de defensa en los pueblos con "un fuego técnico" para frenar el incendio de Niebla: "Es muy imprevisible"

Unos 600 profesionales de distintas administraciones trabajan en la zona, reforzando la línea de defensa con maquinaria y labores en tierra.

Se mantienen desalojadas 474 personas y hay preaviso en varios municipios de Sevilla por el avance del humo.

El incendio ha arrasado más de 8.000 hectáreas y es considerado difícil, complejo y peligroso debido a los continuos cambios de viento.

Los bomberos aplican un "fuego técnico" en pueblos desalojados como Berrocal y El Pozuelo para frenar el incendio de Niebla.

Una línea de defensa en pueblos que ya han sido desalojados, como Berrocal y El Pozuelo, con un "fuego técnico" es la estrategia que van a seguir los bomberos del Plan Infoca para intentar frenar parte del incendio que se originó el pasado jueves en el término municipal de Niebla (Huelva).

El mismo ya ha devorado ya más de 8.000 hectáreas en la provincia y se trata de un incendio "difícil, complejo, duro y peligroso que tenemos que estar preparados para cualquier situación".

Pasadas las 22:30 horas de la noche, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecía en el Puesto de Mando Avanzado para hacer este análisis, tras "una tarde difícil" en la que poco se ha podido hacer por los continuos cambios de viento.

Sin embargo, se mostraba optimista y esperanzado en que esta estrategia tuviera los resultados esperados en la madrugada de este lunes. El fuego técnico (o contrafuego) es una maniobra de extinción en la que los bomberos forestales provocan un incendio controlado.

Su objetivo es quemar de forma deliberada la vegetación por donde se va a propagar el fuego principal, dejándolo sin combustible para frenar su avance.

Se trata de "una estrategia quirúrgica que hay que hacer muy medida muy cuidada", ha asegurado Sanz quien ha vuelto a agradecer el trabajo de los profesionales y la coordinación y colaboración de todas las administraciones implicadas.

“Entre el fuego técnico y la maquinaria, los bulldozer y la tarea en tierra que hacen los operativos, vamos a marcarnos como gran objetivo de la noche y de la mañana del lunes tener esa línea de defensa que pudiera consolidar toda la zona norte del incendio”, se mostraba esperanzado el vicepresidente andaluz.

En total, son ya 600 los profesionales sobre el terreno, cien se han sumado durante la jornada de este domingo, de todas las administraciones.

Preaviso de desalojo en varios municipios de Sevilla

A lo largo de este domingo se mantuvo el desalojo a los 474 vecinos de la zona afectada, de los cuales 27 se encuentran instalados en el Teatro de Zalamea.

No obstante, el humo ya se divisa desde el centro de la capital de Sevilla y sí están en preaviso varios municipios de Sevilla, como la pedanía de La Delgada y también en el Madroño y cuatro de sus aldeas en Sevilla.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a evitar los desplazamientos a los municipios que están desalojados, al igual que el tránsito por las carreteras que permanecen cortadas.